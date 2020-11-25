接到遠單！外送員嗆客「才賺你52元」 網轟爆：素質真差
接到遠單！外送員嗆客「才賺你52元」 網轟爆：素質真差
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 20:47:00
近年美食外送平台掀起熱潮，只要在家動動手指就有美味餐點送上門，不過客人與外送員間的糾紛卻也越發常見。今（25）日就有女網友抱怨，自己點餐卻遭到外送員嗆聲，對話內曝光也引發網友大罵「素質真差，外送員真的老鼠屎一堆」。
一名女網友在臉書《爆怨2公社》提到，今天使用外送平台，沒想到外送員取餐時並沒有直接啟程送來，而是先用APP傳訊嗆聲，「你是在哈囉嗎？點餐前麻煩先看一下這間在那裡再點，送過去才賺你52元而已，請下一位勇士幫你送吧」，罵完就轉單給下一位外送員。身為客人卻還受到這樣的對待，也讓原PO忍不住開罵：「有些外送員的素質真的很差，你不想送可以拒單轉單啊，能點餐的距離也是平台設定的，為什麼對客人靠北，還有下個外送員就很客氣，而我每次在外送員來一定會說謝謝，莫名其妙受氣真的很嘔！」貼文曝光後也掀起眾人怒火，「我媽也被外送員唸過，八德到桃園被唸到臭頭 ，一直質問我媽到底知不知道八德在哪裡」、「我一定回嗆」、「只能說這個人不適合做外送」、「問題是客人根本不知道店家距離多遠，就把人當出氣包？」；還有內行人給出建議，「若運費超過39以上店家不要點，距離可能已經是跨區，很容易遇到厭世外送員」、「我看到運費49的也都不敢點，怕外送員爆氣」。（編輯：潘毅）