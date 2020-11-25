職場潛規則？同事嫁女娶媳「1人收500集資」　她包到崩潰

台灣人遇到朋友、同事的喜事，多半會包紅包表達祝賀之意，但這項帶喜氣的習俗在日常生活中遭到「濫用」，有女網友抱怨，因為這陣子公司內部員工喜事頻傳，同事們和主管會熱情「合資」包禮金給新人，沒想到後來就連其他部門同事嫁女、娶媳，都會有人上前「討錢集資」，讓她在不想掏錢和擔心遭同事說閒話之間困擾許久，話題掀起眾人討論。

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近日女網友在臉書《爆怨2公社》表示，因為年初新冠疫情改變了不少身邊同事的婚宴計畫，年底將近有不少場婚禮即將舉行。她提到，日前有某位主管結婚，每一個同事各出500元，一起包紅包祝賀沾沾喜氣，但讓她無奈的是，最近不只自己部門要集資包紅包，就連其他部門也都會上門來討錢，讓她懷疑的喊「我到底是來賺錢還是來花錢的？」。

▲包紅包本該是表達喜氣，但這種習俗卻變成「職場潛規則」讓原PO相當頭痛。（示意圖／NOWnews資料圖）

她舉例說明，其他部門的員工們，有的是就連嫁女兒、娶媳婦，都會上前來要「合資」募集紅包錢，每個人又得不斷從錢包中掏出一張張500元鈔票。原PO只能摸著乾扁的荷包，對這樣的職場環境感嘆「只是單純來抱怨，我知道能不包，但是大家一直問，也不好意思開口拒絕」。

這樣的職場文化，讓不少看完文章的網友直呼根本是潛規則，「結婚、生小孩可以接受，嫁女兒？娶媳婦？關同事屁事」、「真慘？有時候這種職場壓力與人情世故最麻煩的！還老是一直要噴錢出去，重點還很難拒絕或是回本回來」、「這是包紅包還是繳保護費啊」。（編輯：楊智傑）