新牛仔褲「泡出黃水」不敢穿？洗衣店行家曝真相：是好貨

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原PO繼續補充，如果是剛買來的新牛仔褲，可以先拿一盆冷水加一點洗衣精，浸泡牛仔褲。先泡一兩個小時，如果只出現黃水，那就代表它們用比較好的染色劑或有處理好，只需倒掉水再重泡一次，黃水變淺或清澈，沖水晾乾就好；但若水色黑如墨汁，建議多浸泡幾次，直到水乾淨為止。但假如該牛仔褲浸泡多次仍無改善，水始終像墨汁般，建議放棄這條牛仔褲。
她另外也建議，牛仔褲要定期清洗，「雖然研究顯示，牛仔褲長期沒洗細菌量也不會增加，但牛仔褲穿在外面還是會沾到污漬，這些污漬會附著在上面很髒呀！這就不是細菌量可以作為你懶得洗褲子的說詞了」。
至於該如何清洗？原PO也說，「牛仔褲其實可以用洗衣機洗，但需要注意的是有沒有脫漿、褪色及晾乾的方式。選擇陰乾的話，建議晾在通風處，可以讓牛仔褲的臭味散失；如果要曬太陽，則一定要翻到反面曬，因為陽光會讓牛仔褲表面的顏色泛黃或呈現斑駁感」。
原PO還說，如果買到味道很重的牛仔褲，聞起來有異常臭的石油味，盡量丟掉或是退貨，不要穿了，因為代表「該製衣廠可能使用較劣質的染色劑或漿，皮膚敏感者可能一穿就癢，或起疹子跟蘚之類的，皮膚比褲子高貴，請不要和你的身體過不去」。（編輯：潘毅）