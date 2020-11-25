新牛仔褲「泡出黃水」不敢穿？洗衣店行家曝真相：是好貨

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新牛仔褲「泡出黃水」不敢穿？洗衣店行家曝真相：是好貨

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-25 23:29:47

▲有一位網友買了新牛仔褲，才剛放入水中一泡就滲出泛黃的染劑，讓她有些驚訝。（圖／翻攝Dcard）
▲有一位網友買了新牛仔褲，才剛放入水中一泡就滲出泛黃的染劑，讓她有些驚訝。（圖／翻攝Dcard）
超好穿搭的牛仔褲，一直是主流褲款，並擁有不少愛戴者。不過有一位網友買了新牛仔褲，才剛放入水中一泡就滲出泛黃的染劑，讓她嚇到不敢穿。沒想到文章發出後，意外釣出家中開洗衣店專業行家，分享牛仔褲的清洗秘訣與「泡出黃水」的真相。
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一名女行家在《Dcard》上釋疑，「發現很多人都在發問牛仔褲該怎麼洗，小女子我家裡開洗衣店，這就來為各位簡單解惑」；原PO提到「一般牛仔褲為了求硬挺，在製造過程會處理兩次，分別為漿染（染色）再上漿（定型）」，前者是上染劑、滲透劑，後者則是變性澱粉、PVA、乳化油、滲透劑、防腐劑等，通常就是牛仔褲泡水之後，看到的黃色部分。
▲時尚單品牛仔褲，是不少人出外穿搭的好選擇。（圖／翻攝
▲時尚單品牛仔褲，是不少人出外穿搭的好選擇。（圖／翻攝 Pixabay ）
原PO繼續補充，如果是剛買來的新牛仔褲，可以先拿一盆冷水加一點洗衣精，浸泡牛仔褲。先泡一兩個小時，如果只出現黃水，那就代表它們用比較好的染色劑或有處理好，只需倒掉水再重泡一次，黃水變淺或清澈，沖水晾乾就好；但若水色黑如墨汁，建議多浸泡幾次，直到水乾淨為止。但假如該牛仔褲浸泡多次仍無改善，水始終像墨汁般，建議放棄這條牛仔褲。

▲洗衣店行家分享牛仔褲如何清洗與判別好壞。（圖／翻攝Dcard）
▲洗衣店行家分享牛仔褲如何清洗與判別好壞。（圖／翻攝Dcard）
她另外也建議，牛仔褲要定期清洗，「雖然研究顯示，牛仔褲長期沒洗細菌量也不會增加，但牛仔褲穿在外面還是會沾到污漬，這些污漬會附著在上面很髒呀！這就不是細菌量可以作為你懶得洗褲子的說詞了」。

至於該如何清洗？原PO也說，「牛仔褲其實可以用洗衣機洗，但需要注意的是有沒有脫漿、褪色及晾乾的方式。選擇陰乾的話，建議晾在通風處，可以讓牛仔褲的臭味散失；如果要曬太陽，則一定要翻到反面曬，因為陽光會讓牛仔褲表面的顏色泛黃或呈現斑駁感」。
原PO還說，如果買到味道很重的牛仔褲，聞起來有異常臭的石油味，盡量丟掉或是退貨，不要穿了，因為代表「該製衣廠可能使用較劣質的染色劑或漿，皮膚敏感者可能一穿就癢，或起疹子跟蘚之類的，皮膚比褲子高貴，請不要和你的身體過不去」。（編輯：潘毅）
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