NOW早報／他求職「一提問」踩地雷！面試官不爽狠洗臉

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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己面試時，對方第一句就詢問他「能不能接受加班？」緊接著原PO就提問「有沒有加班費？」以及加班頻率等問題。沒想到面試官立馬臉色大變，氣氛也變得十分尷尬，面試官甚至不滿向原PO說道「你是來學習的，是我付你薪水還是你付我啊？虧你還是XX大學畢業的，態度可以認真一點嗎？」原PO聽聞後當場就與面試官吵了起來，最後便直接離開，這也讓他傻眼直呼「拜託我好手好腳不是一定要你這份工作欸。」
貼文一曝光後，許多網友紛紛力挺原PO，直言「連加班費都不敢講清楚的就不用多待了」、「面試時都不尊重人了，進去後更不會把你當人看，所以直接嗆是ok的」、「吵得好啊，這種公司進去也是被凹到離職」、「很好啊，總比進去做到半死才知道沒加班費」。
事實上，根據《勞動基準法》第24條規定，雇主延長勞工工時者，其延長工作時間之工資，應依標準加給；雇主不得片面要求勞工補休，不給付加班費如有違反者，依法處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。
今日天氣／各地晴至多雲 中南部日夜溫差大
今（26）日清晨東半部及基隆北海岸局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而大台北地區及恆春半島亦有零星降雨，其他地區晴到多雲；預測今仍是以偏東風的溫和天氣型態為主，降雨方面僅東半部及恆春半島雲量較多偶有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲，白天各地高溫約27至31度，但夜晚清晨氣溫稍涼，低溫約19至22度，中南部地區日夜溫差較大，可達10度左右，應適時添加衣物。
美環保署長取消來台 外交部：惋惜、持續跟拜登政府合作
美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）原訂12月初訪台。但根據外媒報導，惠勒訪台行程取消。外交部昨（25）日發文表示，惠勒因行程變動，確定無法在今年底以前來訪，外交部感到惋惜。
蘇貞昌稱疫情後再查廠 柯文哲：那萊豬也疫情後再進口？
距離開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，僅剩下一個多月時間。行政院長蘇貞昌24日上午被問到針對萊豬進口一事，政府是否將在萊豬進口前派人赴美查廠了解萊豬狀況，蘇貞昌說，等新冠肺炎疫情過後就會去查廠。對此台北市長柯文哲昨天（25日）上午接受媒體訪問時，表示「如果要等疫情後再查廠，那萊豬是不是也是疫情後再進口？」
口袋真的有疫苗！陳時中鬆口：已付訂金、搶到1千萬劑了
中央流行疫情指揮中心，昨（25）天公布國內新增5例境外移入確診個案，近日境外移入個案頻傳，也顯示全球疫情依舊嚴峻，指揮中心指揮官陳時中日前透露疫苗採購進度，坦言「已經有一部份在口袋中」，昨天例行記者會上他又再度鬆口，表示確認採購1千萬劑了。
丁小芹入監前落跑、弟弟暴斃 父母心碎：完了
藝人丁小芹因為販賣假名牌包，造成12人受害、獲利超過17萬元，被判決2年6個月，新北地檢署通知丁小芹昨（25）日上午10點報到，但是丁小芹卻未現身，新北地檢署將依法定程序進行拘提，若拘提未到將發布通緝，丁小芹目前電話不接、訊息未回，處失聯狀態。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。