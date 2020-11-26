網美狂拍摩天輪5分鐘！她「入鏡3秒」慘被公審　網全戰翻

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原PO解釋，回家睡了一下，起來發現男友的朋友有追蹤這個網美，所以看到影片之後就標記他們，才看見該名穿著時髦的網美直接發影片公審「沒看到老娘在拍照？」原PO當下非常不高興，所以請友人把文章刪除，隨後請該網美撤下文章，訊息未收到回應，網美卻再度公開發文，疑似反嗆原PO「如果我有什麼讓妳不出服的地方，麻煩妳自己克服一下」，種種行為讓原PO無奈的說「去遊樂園這種公共場合，被拍到我覺得難免，我也覺得自己留下來看，或是發文我覺得也沒關係，但我並不覺得可以發上自己版面上，然後還要被取笑或是公審」，苦嘆「從頭到尾我只希望這個網紅撤掉影片，但得到的態度卻是這樣，良心奉勸各位去網美勝地要小心了唷！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛痛批「傻眼，那網紅至少也要馬賽克一下吧」、「這年頭什麼人都可以當網紅」、「也不是擋在前面，自以為誰」、「公主病還以為遊樂園她家開的喔」；也有網友笑稱「歪個樓，雖然只有幾秒，但原PO蠻可愛的」、「原PO好正好可愛」。
不過，有網美粉絲出面護航，反批原PO的行為才是公審，「此女錄限時本身就是為了發IG，而不是為了原PO而錄影，不得不說原PO這波風向帶得非常到位」，不過該網美也出面解釋沒有看到撤掉影片的訊息，直言「我天天陌生訊息一堆，根本不會去看，到底是誰攻擊誰？」雙方呈各說各話局面。（編輯：賴詠璿）