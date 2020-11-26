動滋券被使用過？媽細查「折抵紀錄」氣炸：連道歉都沒有
動滋券被使用過？媽細查「折抵紀錄」氣炸：連道歉都沒有
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 13:12:33
教育部體育署在8月開放500元的動滋券，抽中的民眾可以用在運動中心、觀看賽事以及購買運動用品等。近日，就有網友抱怨，去賣場買球鞋給兒子，並且打算使用動滋券折抵，但店員卻說「已被使用過」，讓她非場傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，昨天晚上8點多，去大直的某間賣場幫兒子買雙球鞋，並打算用動滋券來折抵，結果去服務台刷QR code時，女店員來回刷了好幾次，並強調她的動滋券「已經使用過了」，原PO卻認為不可能，「我今天才查詢哪裡可以用，而且只有我兒子抽到」。這時她也聽到後面的男店員說，「那就是有別人使用過了啊，妳再打電話去查詢，只到6點30分而已，那妳就明天再來」，納悶的原PO當下上網查詢，結果抵銷紀錄顯示的，就是在這間賣場，這也讓她氣憤的說「根本就是他們刷的，還一直趕我走，連聲道歉也沒有，大家如果遇到，記得當場查清楚」。
許多網友看到也紛紛回應，「盜刷？」、「那要怎麼辦？明天再去要回500元」、「發票留著報警吧」、「如果是蓄意的，那應該有犯罪了」，不過也有網友認為，「可能是員工第一次刷到沒發覺吧」、「遇到不專業的店員，未必是故意的，但隨機應變能力差是真的」、「應該是刷了沒有輸入」、「可能是店員刷了兩次，第二次就不會過了」。根據動滋網指出，若有發現疑似遭人盜領或盜用的問題，先確認是否被家人使用而未告知之情形，若無，則建議先向警察局報案，並取得報案二聯或三聯單(須由本人或受委託人報案)，並致電由客服人員指示民眾提供聯絡電話及報案單據影像資料，俾憑協助辦理後續事宜。（編輯：許智超）