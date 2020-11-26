八大女嘆真愛難尋？命運2選1曝光　兩派人馬戰翻：想清楚

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「八大工作的女孩配擁有愛情嗎」的文章表示，「我工作是做特殊行業，由於工作時間比較長，還有工種特殊，就連生活中朋友都很難交到，有時候真的很想要有朋友，礙於工作別人也不想跟我認識了」，原PO甚至更疑惑直言「就連很多時候說話都很防備，不然就是敷衍，是不是做特別工作的人就不配擁有愛情跟朋友...？」此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「做八大如果是跟經濟問題有關，這是結構性問題，建議妳找社會局看怎麼得到救助」、「千萬別洩氣一定會有人看見妳的好」、「要慎選男生，不要選到一個只想騙炮的渣男」、「可能很難，偏見太多，但應該還是可以」、「八大這種水很深的，在一般外人眼中是怎麼看的很明顯吧，或是你在網路交友軟體誠實寫妳的行業，如果不介意的就會聯絡妳，不過也要小心遇到只想上床的」、「錢跟形象兼顧的職業通常要付出很多倍努力」。
更有網友點出「2選1」的未來命運，直言「真的要想清楚」，並認為「利益」和「後果」要考慮好，「都幾歲了就別信什麼職業無貴賤這種鬼話了，雞湯喝再多，市場殘酷就是擺在那，不知道妳進那行的理由，但凡事有利弊，想當豹子頭大喊『我全都要』那得有覺悟跟本事，自己衡量一下，還想繼續擁抱其利益的話，那就請做好覺悟承擔相關不利的後果真的想改變，都知道問題在那了，就趕快開始吧」。（編輯：王柏文）