逼74名少女拍性侵影片 「N號房」淫魔下場出爐
娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-11-26 12:06:12｜update2020-11-26 12:07:56
南韓今年3月爆發震驚社會的「N號房」事件，多達74名少女被迫拍攝性剝削影片，其中16人未成年，最小才11歲，主嫌之一的25歲趙主彬（조주빈，音譯）被檢方求處無期徒刑，今（26日）一審宣判，他遭判處40年有期徒刑。
案件爆發之初，青瓦台發言人表示，包括26萬名會員在內，檢警會徹底調查本案，並刪除所有相關非法影像，而綽號「博士」的趙主彬，10月底被檢方以14項罪名求處無期徒刑，另5名同謀則被求處10至15年有期徒刑。全案今於首爾中央地方法院一審宣判，法官李賢宇（이현우，音譯）表示，趙主彬威脅、恐嚇、誘騙多名受害者拍下不雅影片，並將片子長時間散布予會員，導致受害者身分曝光，造成不可彌補的損失，依犯罪團體組織條例、非法散播等罪名，判他40年。（編輯：楊穎軒）
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