機車擋風鏡被撞破！他一看「窩心舉動」秒原諒 全場狂讚
機車擋風鏡被撞破！他一看「窩心舉動」秒原諒 全場狂讚
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 13:02:46
停放汽機車在牽車、移動的時候最怕碰撞到他車，但若看見自己的機車不小心被撞倒，心裡也會相當難受。近日，就有網友分享，機車的擋風鏡被人撞破，對方不但沒有逃跑，還幫他換好新的擋風鏡，甚至留下一張小紙條道歉，讓他感到非常窩心，貼文也被網友讚賞。
原PO在《爆廢1公社》表示，下班剛把東西放在機車上，卻看到一張小紙條，打開一看才發現上面寫著「不好意思，碰倒您的機車，擋風鏡破了，我請機車行幫您換好了，再跟您說聲對不起」，這也讓他感到窩心。從原PO貼出的照片，可以看到機車的擋風鏡感覺特別新，不僅一點刮痕都沒有，還透到會反光，他也提到，自己是發現紙條才知道擋風鏡是新的，畢竟是每天在看的東西，一時間還真的沒發現異狀。許多網友看完也紛紛回應，「完全沒發現是一片新的擋風片」、「太讚了吧」、「非常有家教」、「這人素質真夠高的」、「再不給對方造成麻煩下，默默修正自己的錯誤，今日最猛」、「這種人快絕種了，給他一個讚」、「也太有心了吧，直接幫你牽去換好」、「台灣最美的風景是人」。（編輯：許智超）