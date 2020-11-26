北斗神拳繼承人？婦連戳「13顆高價哈密瓜」 日網全懵了
北斗神拳繼承人？婦連戳「13顆高價哈密瓜」 日網全懵了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 15:34:12
不少婆婆媽媽到超市或菜市場買菜時，都會精挑細選，想買到便宜又新鮮的食材，但如果攜帶幼兒時，要注意孩子避免破壞店家的蔬果。對此，北海道的一間超市內的13顆高級「夕張哈密瓜」，就被人以手指戳破洞，令店家損失慘重。
根據《北海道HBC》報導，北海道釧路市一間超市在7月發生一起事件，一名員工在整理蔬果時發現，放置在地板上的紙箱內的13顆高價位「夕張哈密瓜」，每一顆都被人用手指戳破，大約是1到2公分拇指大小的洞，這也讓店家損失1萬4千日幣（約台幣3800元）。店家也在事後報警，但超市內裝置的監控攝影機並未拍到犯人，經過警方循線追查後，終於在本月19日逮捕了一名婦人，而警方並未透露女子的犯案動機。許多日本網友看到也紛紛回應，「我只想知道她手指受傷了嗎」、「聽起來就像妖怪做的」、「我聽說過有些人真的很愛刺穿水果的感覺」、「北斗神拳的傳人？」、「如果攝影機沒拍到她，那是怎麼抓到的？我猜可能是店員的家人，或者是當地慣犯」、「有些人就是喜歡戳水果」。（編輯：許智超）