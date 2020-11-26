文盲男瞞妻識字被拆穿！苦讀多年「手寫送情書」惹網淚崩

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西畑保15歲時到奈良市工作，由於求職不順遂，連填飽肚子都有困難。好在他於30歲那年遇到一名壽司店師傅不計較他的過往，願意傳授廚藝給他；而在35歲時，西畑保經過友人介紹，認識了太太昭子，西畑保對妻子一見鍾情，但為了順利與對方結婚，他選擇隱瞞自己是文盲的事情。
但在結婚半年後，某天妻子遞出鄰居送來的「回覽板」（日本屋苑住戶之間傳閱的通告），告知西畑保需填上名字和地址，但西畑保卻遲遲不動筆，最終決定向昭子坦承文盲的事實，但昭子知曉後，不僅沒有生氣，反而笑著為他打氣「我們一起加油吧！」
從那天開始，昭子就成為了西畑保的「手」，互相鼓勵陪伴彼此30年，期間西畑保由於忙於工作，而無法好好學習，直到了65歲退休後，他鼓起勇氣前往夜校讀書，但因年紀太大導致記憶力衰退，讓學習變得更為艱辛，儘管困難重重，他還是不放棄，努力到底。
到了70歲後，西畑保寫下了滿滿7頁的情書送給妻子，儘管字跡歪扭，卻充滿了對昭子的感謝，內容提到「今年是我們結婚35個年頭。在這個耶誕節，我懷著感謝之情寫下了這封信，謝謝妳一直陪伴我，作為一個不被社會認可的人，我曾經無數次在被窩裏哭泣。可是，妳知道我不會書寫後，竟然對我說：『我們一起加油吧！』這句話我一直牢記在心中，因為有妳的陪伴，才有現在的我。」讓昭子十分感動，西畑保也下定決心每年都要寫情書給愛妻。
但不幸的是，情書送了3年之後，昭子在2014年因為心臟病發過世，不過西畑保並未因此停止學習，今年的他已經84歲了，他終於從讀了19年的奈良市春日初中夜校畢業。日本節目《ザ！世界仰天ニュース》先前也去採訪了西畑保，當時他也分享了寫給妻子的第3封情書，其中的最後一句寫道：「如果有來世，我還想再遇見妳」，夫妻倆間的真摯情誼，讓觀眾為之動容，也讓不少人為兩人流下眼淚。（編輯：陳雅雲）