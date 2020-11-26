文盲男瞞妻識字被拆穿！苦讀多年「手寫送情書」惹網淚崩

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

文盲男瞞妻識字被拆穿！苦讀多年「手寫送情書」惹網淚崩

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-26 14:33:56

文盲
▲日本一名男子隱瞞妻子自己是文盲，卻在結婚半年後被揭穿，不過愛妻卻笑著給予鼓勵，也讓他鼓起勇氣，決定苦讀為老婆親筆寫下情書。（圖／翻攝自ksb5ch YouTube）
日本有名男性對妻子隱瞞自己是文盲的事情，等到兩人結婚半年後，妻子才赫然發現真相，但妻子反而笑著為對方打氣。男子受到鼓勵後，苦讀了好多年，終於為妻子寫下情書，表達自己的感激之情，讓不少人看到夫妻倆間的真摯情誼，也不禁落下了眼淚。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據日媒《NEWSポストセブン》報導，一名叫做西畑保的日本男子本是家中長男，由於母親早逝，和父親一起分擔家計。但某天在小學時被老師搜出身上攜帶大筆現金，而被誤會成小偷，事後遭到同儕排擠，西畑保也因此決定輟學，回家幫忙父親工作，但這讓他成為了一名文盲。
西畑保15歲時到奈良市工作，由於求職不順遂，連填飽肚子都有困難。好在他於30歲那年遇到一名壽司店師傅不計較他的過往，願意傳授廚藝給他；而在35歲時，西畑保經過友人介紹，認識了太太昭子，西畑保對妻子一見鍾情，但為了順利與對方結婚，他選擇隱瞞自己是文盲的事情。

▲西畑保向妻子隱瞞自己是文盲。（圖／翻攝自ksb5ch
▲西畑保向妻子隱瞞自己是文盲。（圖／翻攝自ksb5ch YouTube）
但在結婚半年後，某天妻子遞出鄰居送來的「回覽板」（日本屋苑住戶之間傳閱的通告），告知西畑保需填上名字和地址，但西畑保卻遲遲不動筆，最終決定向昭子坦承文盲的事實，但昭子知曉後，不僅沒有生氣，反而笑著為他打氣「我們一起加油吧！」

從那天開始，昭子就成為了西畑保的「手」，互相鼓勵陪伴彼此30年，期間西畑保由於忙於工作，而無法好好學習，直到了65歲退休後，他鼓起勇氣前往夜校讀書，但因年紀太大導致記憶力衰退，讓學習變得更為艱辛，儘管困難重重，他還是不放棄，努力到底。

到了70歲後，西畑保寫下了滿滿7頁的情書送給妻子，儘管字跡歪扭，卻充滿了對昭子的感謝，內容提到「今年是我們結婚35個年頭。在這個耶誕節，我懷著感謝之情寫下了這封信，謝謝妳一直陪伴我，作為一個不被社會認可的人，我曾經無數次在被窩裏哭泣。可是，妳知道我不會書寫後，竟然對我說：『我們一起加油吧！』這句話我一直牢記在心中，因為有妳的陪伴，才有現在的我。」讓昭子十分感動，西畑保也下定決心每年都要寫情書給愛妻。

▲西畑保苦讀多年，親筆寫下情書送給愛妻。（圖／翻攝自ksb5ch
▲西畑保苦讀多年，親筆寫下情書送給愛妻。（圖／翻攝自ksb5ch YouTube）
但不幸的是，情書送了3年之後，昭子在2014年因為心臟病發過世，不過西畑保並未因此停止學習，今年的他已經84歲了，他終於從讀了19年的奈良市春日初中夜校畢業。日本節目《ザ！世界仰天ニュース》先前也去採訪了西畑保，當時他也分享了寫給妻子的第3封情書，其中的最後一句寫道：「如果有來世，我還想再遇見妳」，夫妻倆間的真摯情誼，讓觀眾為之動容，也讓不少人為兩人流下眼淚。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀