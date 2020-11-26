發票爽中1200元！他驚「不用吃土了」 網抓細節：一樣慘
發票爽中1200元！他驚「不用吃土了」 網抓細節：一樣慘
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 15:57:51｜update2020-11-26 16:01:10
最新一期9、10月份統一發票已於11月25日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。對此，就有一名網友指出，自己開心中得了1200元獎金，興奮直喊「不用吃土了！」不過就有網友一看細節秒嘆「一樣慘」。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，其於內文高興直呼「媽！我出運啊！可以不用吃土了」，隨後便貼出中獎發票照片。只見畫面中，一張發票先是中得頭獎號碼「84643124」的末4碼，可得五獎1000元獎金；另一張則是中得頭獎號碼「46665810」的末3碼，可得六獎200元獎金，總計可拿1200元。貼文一曝光後，就引來不少網友羨慕留言，「恭喜啊，低調點」、「1200分紅阿～～～～」「哇！不簡單欸！恭喜！」「恭喜你1200入手」、「財富自由了，明天去公司把工作給辭了」、「好好喔，我一張都沒中」。
不過也有網友指出，統一發票是於開獎日之次月6日起3個月內給獎，等於原PO要等到12月6日才能領取獎金，紛紛笑稱「下個月初才能領欸」、「哥，下個月才能領耶」、「也要等到下個月初才可以領啊！再繼續吃土」、「欸不是還是要等到6號啊！繼續吃土一樣慘XD」。事實上，統一發票於每單月之25日，開出前期發票中獎號碼，中獎人應於開獎日之次月6日起3個月內，向代發獎金單位領獎。中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。（編輯：陳雅雲）