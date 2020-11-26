他月薪30→60K嗨爆！過來人曝「悽慘變化」搖頭：想哭了
他月薪30→60K嗨爆！過來人曝「悽慘變化」搖頭：想哭了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 17:04:59｜update2020-11-26 17:07:01
不少上班族都期望能夠加薪，不僅是對自身工作成果給予肯定，還能讓生活品質提高、存款累積加快。不過，就有一名網友指出，自己的薪水終於來到了6萬，但認為生活與3萬時沒有太大差異，因此納悶提問「月收60,000的生活大概是什麼樣子」。對此，就引來許多過來人分享真實狀況。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己薪水近期終於來到了6萬，但他感慨現在的生活，似乎與月薪3萬時沒有太大差別，「唯一的改變以前一餐頂多花五六十，現在一餐可以吃到100以上」，這就讓原PO好奇發問「月收60,000的生活大概是什麼樣子」。問題一曝光後，就引來網友討論，其不少人紛紛感嘆「月收6～8萬，一樣只能吃陽春麵，頂多偶爾加個蛋，給你參考....」、「和月收4、5萬時沒啥區別，只是會多了一些零花錢可以買東買西，想哭了嗚嗚」、「跟3萬差不多，到9萬時也一樣，頂多可以吃比較好」。
甚至有人指出月薪突破10萬，才能真正體會到生活品質改善，「老實說除非破10萬才有點感覺，一樣很魯」、「多一個0才會有感」、「要真的有感應該要月入10萬以上才有差」；但也有月收10萬的過來人提出不同看法，「我的月收入大概是兩倍，其實也沒特別奢華，布丁一樣舔上蓋」、「我破10萬，網購買東西還是比價半天，給你參考」、「我月薪14萬，其實就吃東西不看價格，其他都一樣」。不過鄉民認為，儘管月薪增加感受不到生活改變，但存款能快速累積也是相當不錯，直言「存錢有差，每個人月花費平均是固定一萬以上，月薪三萬能存什麼」、「我也覺得60k跟30k生活沒差多少，可能簿子的數字跳比較快」、「你再乘2也是差不多，只是發現存錢速度暴增」。（編輯：陳雅雲）