明年要結婚！小資女拼買房不想辦婚禮 過來人建議一面倒
明年要結婚！小資女拼買房不想辦婚禮 過來人建議一面倒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 17:12:31
結婚是兩人的終身大事，許多民眾都嚮往一場夢幻婚禮，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎。但同時，買房也是人生大事，若是存款有限的小資族，為了存錢買房付頭期款不辦婚禮，這樣合適嗎？就有網友提出這樣的疑問，透露自己正在考慮「將婚禮費用省下來支付房子頭期款，這樣是否比較好呢？」文章一出引發熱議，更釣出許多過來人回應。
有位女網友在PTT發文表示，跟男友計畫明年要結婚，透露自己和男友都是普通上班族，二人每月薪水加起來差不多8～9萬、存款加起來大約200萬左右。因為婚後還想買房，原PO不禁猶豫「將婚禮費用省下來支付房子頭期款這樣是否比較好呢？」原PO直言婚禮是一筆不小的開銷，且沒有父母的資助，費用都要靠自己。雖然也對婚禮有憧憬，但在現實考量下擔心婚禮花費造成經濟壓力；但若只是登記結婚而不宴客，又怕以後會後悔，且父母也希望可以辦婚禮。原PO強調自己很糾結，因此想請教大家的意見。
文章掀起熱烈討論。網友紛紛在底下留言回覆說「我自己就是沒辦婚禮只登記而已，省錢又省事，完全不後悔」、「婚禮真的只是一時的歡樂，買房比較重要」、「婚禮很沒必要，把錢省下來過好日子吧」、「建議做自己想做的事，若要辦也不是為了迎合他們而辦」、「你們要結婚成家了，要練習自己做決定」。也有網友認為可以辦小規模的家宴，「可以辦小而溫馨的」、「覺得儀式還是有其必要性，簡單辦個家宴，分享喜悅給至親好友」。不過無論最終決定要辦或不辦，網友一致認為最重要是兩人一起決定、找出共識。（編輯：倪浩軒）