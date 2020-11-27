房市／公園外加雙捷運 新莊運動公園7百萬吸引首購族
房市／公園外加雙捷運 新莊運動公園7百萬吸引首購族
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 08:30:00
被譽為新北市的中央公園「新莊運動公園」雖然發展早屋齡高，但近年因各大重要棒球以及籃球賽事均在此舉辦，人流龐大，使得美食小吃一應俱全，生活機能完整，近五年周邊房市交易量也上升不少，該生活圈擁萬坪綠地外，也挾帶步行十分鐘可達捷運新蘆線新莊站以及環狀線幸福站的交通優勢，總價約莫700萬即可入手中古公寓，吸引新北首購族目光。
生活圈從幸福路以南、中正路以北、新泰路以東與思源路以西環繞而成，由於生活圈成熟，受到不少自住買盤青睞，其中，位於生活圈內交易最熱絡的地段在中港路，據實價登錄資料，2019年成交件數共有179件，幾近是2016年的三倍。新莊運動公園周邊生活機能部分，涵蓋了新莊夜市、宏泰市場、中美市場提供日常生鮮採買，中港路則有家樂福賣場，新泰路商圈亦有寶雅，新莊公園內有田徑場、棒球場、新莊國民運動中心、游泳池、健身房以及4座兒童公園。
信義房屋新莊運動公園店主任莊雅珺表示，該生活圈公寓每坪行情落在25~32萬元，總價700萬元起可買2房公寓，吸引新莊五股的年輕首購族。價格高一些的華廈則是主流產品，屋齡介於25~30年，單坪價格約35~36萬元，3房型總價1500萬元，由於公設比較新大樓低，實際使用坪數大，去化速度快，多以在地公寓換電梯族群為主。至於交通機能部分，除了捷運新莊站以及幸福站以外，中正路、復興路、幸福路上都有多班公車串連大台北市各區，一旁的65號快速道路可銜接中山高及北二高，往返台北市區不到半小時車程。學區方面則有新泰國中小、新莊國中小、中港國小及恆毅中學等。