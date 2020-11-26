美國訂房網曝亞洲旅遊趨勢 台灣國內旅遊超夯領先全球
美國訂房網曝亞洲旅遊趨勢 台灣國內旅遊超夯領先全球
記者蕭子瑜/綜合報導
calendar_today2020-11-26 23:00:00
根據The China Post報導，美國線上訂房網Agoda於這週表示，台灣和泰國目前引領亞洲和全球國內旅遊的復發。
據外媒報導，Agoda執行長John Brown(約翰・布朗)透露亞洲大部分國家都領先其他地區，然而疫情控制較好的市場可見較高的國內旅遊訂房率。而目前控制最好的區域就是台灣、泰國和漸入佳境的越南，布朗說。
布朗於週一時向外媒表示，「這些國家的國內市場針對國內旅遊這塊都比去年來的好。」
然而，旅遊業者因今年疫情受到重擊，布朗也坦承成長是有限的，而國際旅遊的需求量目前仍然非常低。
「不過說真的，全球現在目光都在亞洲身上，觀察到底如何安全的開放國內旅遊。尤其對於新加坡和香港等區域，大家都期盼他們能解除封城。」
布朗也強調亞洲市場應該很快就能回覆水準，也期望可以牽動歐洲和美國等區域的市場。
截至週一，台灣僅有618確診案例，7個死亡案例，和維持超過兩百天無境內感染的好績效。更多新聞請看 The China Post