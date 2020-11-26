修憲論壇／判斷力不足就不應投票？專家看法兩極

總統蔡英文即將在第二任期修憲，其中18歲公民權成為討論焦點，《NOWnews今日新聞》響應修憲工作，將在12月10日於台北喜來登飯店舉辦第二屆修憲論壇，今（26）日與「老天鵝娛樂」合作，於世新大學舉辦修憲校園論壇，在論壇最後的提問環節有網友指出，既然有不認民眾認為18歲判斷力不足不應投票，那對於高齡長者是否也要因為其記憶力、健康因素而禁止他們投票？

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本次校園論壇《NOWnews今日新聞》與以針砭時事著名的「老天鵝娛樂」合作，由老天鵝娛樂的知名實況主湯米主持，邀請立委邱顯智、二〇四六台灣憲政改革團體代表吳崢、知名法學網站法律白話文運動主編王鼎棫、臉書粉專「歷史哥澄清唬」，以及世新大學口傳系碩士班四年級關閎文、口傳系二年級顧晏甄2名學生代表，共同討論台灣的修憲解方。

對於有網友提到，許多民眾反對投票年齡下修至18歲的主要原因，是認為年紀太小、判斷力不足，所以不應投票，那麼高齡者是否也要就其記憶力、健康因素而禁止投票？對此，時代力量立委邱顯智表示，自己昨（25）日在立法院質詢時就問交通部，目前法規僅規定75歲納入高齡駕駛人，但75歲以上卻不用，雖然此案是法律漏洞問題，但這些問題可以理性思考，比如說民法上有禁治產規定，當自然人已經無法自行判斷等等的狀況，都可以理性討論，「民主也是在很激烈的討論之中而促成，形成好的辯論。」



▲邱顯智認為，其實民法上有禁治產規定，當自然人已經無法自行判斷等等的狀況，都可以理性討論（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）

法學網站法律白話文運動主編、東吳法律系講師王鼎棫則說，一個很明顯的前提是民眾如果被生活規範約束，那就有權對生活規範表達意見，這就是參政權，包含選舉與被選舉，「但我認為投票和開車是不能拿來做類比的。」因為長者精神和身體的狀況不是那麼良好，所以駕車屬於高危險群這是可以被科學驗證的。





「但我們沒有一種技術，可以驗證哪一種選民比較適合去投票。」王鼎棫強調，一但開了這個先例恐怕會造成破窗效應，以後恐怕法律就會延伸至更多弱勢族群，「例如智力不足不得投票，那是不是其他族群也可能會被扣帽子？」如果無限上綱就真的會變成精英政治。

王鼎棫舉例，在2014年東京一名50多歲的女性唐氏症患者向法院起訴，因為依據日本法律禁止受禁治宣告的她投票，東京法院也為她翻案，判決理由就說，不該認為精神狀況有問題，就認為他們的決定都是錯的，因為沒有一個客觀中立的標準得以檢驗她的何以錯誤，「同理，我們無法去檢驗投票判斷的對錯，那我們憑什麼禁止某些人的看法呢？」