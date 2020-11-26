世紀嬤孫戀！62歲公主嫁25歲嫩男1個月後過世 原因曝光
世紀嬤孫戀！62歲公主嫁25歲嫩男1個月後過世 原因曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 19:36:53
非洲烏干達王室的公主露絲（Ruth Cox Amooti）與25歲的男子理查德（Larry Richard Abaala）大談「嬤孫戀」，今年10月才欣喜宣告結婚，沒想到短短一個月後，露絲公主就因不敵「新冠肺炎」而病逝。
綜合外國媒體報導，今年62歲的露絲公主是烏干達西部邊境地區的土柔王國（Tooro Kingdom）王室公主，事實上過去露絲就曾有過一段婚姻，前夫是烏干達一位商務官，兩人一共生下4名孩子；而她10月才向公眾宣布再婚，對象是25歲的男子理查德，「嬤孫戀」一時成為熱門話題，因為露絲擁有特殊的身分地位，更有不少人對這段婚姻抱持質疑。沒想到婚姻才剛持續不到一個月，露絲公主就意外感染新冠肺炎，她身邊的表哥與表妹也先後確診，都被送往醫院治療。然而露絲本人在治療過程中，呼吸困難症狀相當嚴重，轉而住進加護病房，最終在11月22日不幸身亡。
露絲公主的逝去，也讓同為王室相當難過，堂兄安德魯（Andrew Mwenda）也呼籲民眾，一定要重視新冠肺炎造成的影響和衝擊，人與人之間彼此要保持安全距離，而且戴上口罩和勤洗手，保護自己的健康。（編輯：潘毅）
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