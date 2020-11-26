駕駛違規遭「國家級追焦」開罰！全場心花開：根本彭于晏

相信不少民眾都有收到交通罰單的經驗，不過你有被「國家級追焦」測速照相拍過照嗎？近日一名男子就因為駕駛貨車在國道上，因為沒繫上安全帶，遭國道警察拍照舉發，沒想到一收到罰單後卻發現「政府拍出來的比較好看」，不但掀起網友討論，更有民眾笑稱原PO和男神彭于晏意外撞臉了！

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這名駕駛今（26）日臉書公開社團《爆料公社》貼出這張罰單，同時好氣又好笑的表示「為什麼政府拍出來的比較好看？為什麼？你們的政府追焦照呢跟我的差不嗎？」，只見違規罰單照片中，清楚的圈出原PO本月3日在國道一號駕駛小貨車卻未繫安全帶的畫面， 原PO也無奈呼籲開車請繫安全帶、安全第一。

▲原PO花了3000元的代價換來這張「國家級追焦」照。（圖／翻攝自《爆料公社》）

不過更掀起討論的是，這張國家級追焦照意外拍下駕駛的帥氣模樣，畫面中剛好捕捉到駕駛將手率性擺在腦後，帥氣臉龐和銳利眼神就讓不少網友聯想到男神彭于晏，有網友就忍不住大讚「這張照片其實很值得！拍的不錯，表情認真且自然」、「有我老公彭于晏的神色喔」、「真的蠻帥的耶」、「有像男神」、「貨車界彭于晏捏」。

而依照交通規定，駕駛人未繫安全帶將裁罰新台幣3000元罰鍰，因此這張照片也被不少網友猛虧「這張3000值得啦」、「突然想到尊爵不凡的連公子」、「ㄧ分錢一分貨，一張照片那麽貴」、「花一點錢拍張工作時的劇照，值得啦」、「對嘛！要拍就拍好看一點才不會太氣」、「帥的代價就是3000元飛了」。（編輯：楊智傑）