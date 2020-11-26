好市多「尊爵黑木椅」售價11萬？內行人揭真相：一等好貨
好市多「尊爵黑木椅」售價11萬？內行人揭真相：一等好貨
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 22:04:29
美式賣場好市多，因為擁有眾多特殊商品與出色的售後服務，吸引不少忠實顧客。近期就有民眾再度於好市多內發現一張「黑木椅」，其售價竟高達11萬也引發討論，不過也立刻有內行人表示：「這是一等好貨，台灣售價算便宜了」。
一位民眾在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》在台南好市多賣場內目睹，竟有一張黑色木椅售價要10萬9千999元，且外貌看起來相當平凡，讓他不禁直呼：「貧窮限制了我的想像力，店家是不是多打了一個零？」原PO隨後細看了一旁產品介紹，原來這張「殖民椅」是丹麥品牌出產，由知名設計師打造，其坐墊適用手工編織的紙纖維，椅架也特別考量到人體工學去設計，並用胡桃木材加上油裝處理。畫面曝光後，更有內行人點出真相，「這木頭質地高雅，雕刻純手工，堪稱一等一的好貨」、「手工製作+胡桃木實木製成，不算貴」、「實木的傢具都非常昂貴，而且可以當成傳家寶就知道有多耐用」、「好市多賣的算便宜，國外還賣更貴」；但也有網友笑稱，「多一個零我還是覺得貴，我太貧窮了我」、「好有深度的一張椅子，可惜我是膚淺的人」。（編輯：潘毅）