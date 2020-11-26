老公長年沒工作！婆家求「顧全孩子」不給離婚 人妻崩潰
老公長年沒工作！婆家求「顧全孩子」不給離婚 人妻崩潰
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 22:44:50
結婚是兩人的終生大事，同時也牽扯著岳家與婆家雙方人馬。有一名人妻抱怨，結婚11年下來，老公工作的年資才不到4年，只好自己扛下家計，沒想到婆家後續更以「顧全孩子」為由，要原PO別離婚，誇張過程也掀起熱議。
一名人妻在臉書《靠北老公2.0》抱怨，「結婚11年了，老公工作年資前前後後總和大約就三到四年吧，剛結婚為了給他安心找他想要的工作， 承諾讓他安心我一肩扛下經濟，讓他無後顧之憂，沒想到居然成了無底深淵，我擺脫不了的惡性循環，包含當中生了孩子，也都我一個人養」。正當原PO萌生了離婚的念頭，沒想到婆家的人一聽完卻要她「顧全孩子的成長，要保有一個完整健全的家，更要有一個碩士生的處事智慧」。
婆家的理由也讓原PO也百思不得其解，「這跟學歷有關？我不知道現代女性有多少人能忍受著自己老公長年不工作？我也不知道所謂完整健全的家在一般人的定義下是什麼？為了孩子所以忍耐的理由又是什麼？忍了11年，我一點都不願意未來到了50歲，還在賺錢養所謂的『老公』，求去的人也是鼓足了勇氣才下的決定」，並懇求婆家放她一馬。無奈的遭遇曝光後，不少人也紛紛感嘆回應，「婆家當然說要妳顧全，不然就變成她們要養兒子」、「太離譜，吃軟飯」、「為了孩子所以忍耐只是借口，別將責任推到孩子身上」、「早該放生了，現在可能太遲了，應該會給妳死纏爛打」。（編輯：潘毅）