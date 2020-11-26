面試被問「前公司待遇」如何應對？過來人曝真相：陷阱題
面試被問「前公司待遇」如何應對？過來人曝真相：陷阱題
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 23:31:39
為了追求更好的薪資待遇，不少人都會選擇跳槽方式來幫自己加薪。然而就有一位網友好奇，「到新公司面試時，被面試官問起前公司的薪資待遇」該如何應對？貼文曝光立刻有過來人點破真相：「這是陷阱題」。
一位正在求職的網友今（26）日準備到新公司面試，他也好奇若面試官有詢問前公司的薪資待遇，該如何應答？並腦海中也設想出2種答案：「前公司有規定薪資保密，所以不方便透露」、「我想貴公司在核薪制度上更完整，也就不必參考前公司的敘薪辦法了」。不少過來人紛紛點出真相，「可能還是陷阱題，代表你可以把公司資訊洩漏」、「查前一家勞保記錄大概就知道多少了，問這個是要看前一家對你的薪資評價」、「標準答案就是前公司密薪制，就算實際上不是也要這樣講」、「上市櫃公司，金管會有公佈非主管薪資，可以去查」。另外也有網友分享自身經歷，「報多少都是廢話而已，只是不知道要問什麼白問的」、「不給精準數字，給範圍不會嗎」、「不用太認真看待，公司能出多少又不會變」、「我都回前公司有薪資保密，也不會怎麼樣」。（編輯：潘毅）