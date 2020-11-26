公司抽獎爽中轎車！陸女後台「領獎變模型」氣炸：作秀嗎

年關將近，相信有不少上班族都期盼著尾牙抽獎、摸彩活動的到來，不過遇到這種情況恐怕怎麼也開心不起來了！在中國上海有一名羅姓女士參加了某公司舉辦的「三八女王節」活動，意外抽中頭獎豪華轎車開心不已，沒想到發表得獎感言下台後卻被主辦單位告知「轎車要內定給自家員工」，最後在後台拿一台「轎車模型」給她，讓她氣得提告主辦單位，話題也掀起網友討論。

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綜合陸媒報導，羅女去年應朋友邀約，一起參加了上海某間公司主辦的「三八女王節」活動，活動當天更是在幸運抽中了頭獎一輛林肯豪華轎車，除了激動的上台領獎直呼「非常高興」外，還在社群媒體上貼出領獎影片分享喜悅，讓不少朋友們也都羨慕的喊「運氣爆棚」。

▲原以為領到頭獎轎車的羅女開心的在社交媒體上分享喜悅。（圖／翻攝自微博）

沒想到在活動結束後，主辦單位卻告訴羅女，因為活動內容有瑕疵，「獎品原本是內定給員工的，只能送給她一個車模（轎車模型）」，讓她相當氣憤，最後和主辦單位協商不成後，憤而決定提告上法院，希望為自己討回公道。而近日法院最終判決出爐，上海市第一中級人民法院認定，主辦方需按照約定向羅小姐交付一輛林肯轎車。

消息曝光後吸引大量網友討論，有不少民眾就替抽中頭獎的羅女打抱不平，紛紛留言表示「獎品內定給員工的也不是普通員工，一句話就是在作秀」、「關鍵字：內定，出了紕漏」、「這什麼公司？沒有信譽可言」、「活動出了紕漏？是不是沒讓自己的領導抽中？」、「玩不起就別玩！！面子裡子都丟了」。（編輯：楊智傑）