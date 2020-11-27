NOW早報／音樂人祭拜高以翔後突猝逝　謝金燕：不想接受

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謝金燕於IG悼念呂曉棟，情緒似乎相當悲痛，「我不想接受，也不要接受...話留在心中跟您說...你我的約定我記得！您呢？老師，謝謝您，為我開創另一個奇蹟與不可能！老師，一路走好、一路好走...止不住的眼淚...我敬愛的，呂曉棟老師」。
今日天氣／東北風增強！北臺轉濕涼 山區及東北部防大雨
昨天（２６日）清晨各地低溫約２０至２３度，感受相對涼冷，白天西半部高溫約３０至３２度，東半部高溫２８、２９度，感受相對暖熱；而今日（２７）日，東北季風增強，北部及東北部將轉濕涼，高溫與今天相比，大約下降７度，只剩下２３度左右，請大家注意氣溫的變化以免著涼，中南部影響不大，仍有２９、３０度高溫，花東高溫約２６度上下；降雨方面，桃園以北及東半部地區有短暫雨的機率，建議外出攜帶雨具備用，其中東北部地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率，請多加留意，至於桃園以南地區則維持多雲到晴的天氣。
駐美代表處接連傳確診、蕭美琴隔離 外交部5點最新說明
我國駐美國代表處陸續有同仁傳出確診新冠肺炎，外交部昨（26）日傍晚再度回應表示，駐美代表蕭美琴因與確診者有接觸，在美東時間25日時接受檢測結果為陰性，目前健康狀況良好，目前依規定進行14天居家隔離。代表處也鼓勵沒有接觸使得同仁自願受檢，現已規劃其他同仁進行第二次集體檢測。
外交部說明，駐美代表處在10月22日出現確診首例後，在10月24日立即進行全棟大樓的消毒。在11月24日發現新增確診病例後，於次（25）日已先就該組同仁辦公場所進行深度消毒，並已安排在本週末再度就駐美代表處辦公大樓進行全棟大樓消毒工作。
至於外傳駐處有人認為消毒不周、還舉辦餐會等事宜，外交部回應稱相關餐會與活動皆遵守防疫社交距離規定，且多在戶外舉行。另外交部已安排疫情指揮中心防疫專家，於台北時間今（27）日上午與美處同仁進行防疫諮商視訊會議，以提供專業建議。
動物園驚傳石虎脫逃事件！好好認識台灣珍貴國寶「石虎」
台北市動物園於11／25被踢爆園區內的石虎「飛飛」，於戶外活動場挖洞後失去蹤影，目前還在搜索階段，消息一出立刻引起廣大網友的關注，讓這隻在台灣瀕臨絕種的保育類野生動物「石虎」重新躍上檯面！
石虎是夜行性動物，大多棲息在淺山地區，據學者估計全台灣的石虎300～500隻，已經被列為一級保育類動物，若不努力好好保育、未來恐怕看不到。
日職／超級全能住宅改造王真實版！羅德菜鳥孝敬雙親
日本朝日電視台綜藝節目《超級全能住宅改造王》「大改造！！劇的ビフォーアフター」獲得不少死忠粉絲支持，日職羅德隊今天也簽下新秀來自明石商高的中森俊介，簽約金高達6000萬日幣，年薪720萬，他透露，這筆錢要用來孝敬雙親，來個房屋大改造。
世紀嬤孫戀！62歲公主嫁25歲嫩男1個月後過世 原因曝光
非洲烏干達王室的公主露絲（Ruth Cox Amooti）與25歲的男子理查德（Larry Richard Abaala）大談「嬤孫戀」，今年10月才欣喜宣告結婚，沒想到短短一個月後，露絲公主就因不敵「新冠肺炎」而病逝。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。