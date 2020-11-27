房市／全台前10月移轉26萬棟 2020年有望挑戰32萬棟
房市／全台前10月移轉26萬棟 2020年有望挑戰32萬棟
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 12:30:00
根據內政部最新資料顯示，2020年9月全台的買賣移轉棟數3.18萬棟，創下57個月以來新高，10月工作天數較少量縮至2.8萬棟，累計前10月移轉棟數共26萬棟，以今年第四季穩定的市場買氣與11、12月工作天數都較10月增加的狀況推估，全年的買賣移轉可望站上32萬棟，挑戰2014年以來的新高量。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10月地政機關工作天數僅有19天，11、12月工作天數多出1~2成，加上第四季市場買氣仍維持穩定，推估全年度可望站上32萬棟，超過2014年的32.06萬棟，從移轉棟數量增的狀況也可解讀為今年房市買氣是2014年以來表現最好的一年。9月全國的買賣移轉棟數為3.18萬棟，創下近57個月以來的新高，10月的移轉棟數則為2.8萬棟，累計前10月全國買賣移轉棟數為26萬棟，主要都會區前10月移轉棟數新北市以5萬棟居冠，第二熱門則是台中市3.8萬棟，其次則是桃園市的3.7萬棟，高雄市則是3萬棟。
各項移轉登記中，除了買賣移轉棟數可望寫下2014年來新高外，今年的繼承登記也延續逐年增加的趨勢，拍賣與贈與移轉則較去年相近。
曾敬德表示，買賣移轉棟數的交易量增，可反應成屋市場的交易熱絡，但房地合一上路後有些投資需求轉進一手市場，移轉棟數的資料就無法看出一手市場的交易熱度。