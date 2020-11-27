房市／賣屋最怕遇詐騙 預防有三招！
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 18:30:00
依據信義房屋企研室網路問卷調查顯示，2015年以來累積的購屋動能相當強勁，以2020年第四季的購屋意向調查來看，看漲房價比看跌的多。因交易熱度高，換屋族群紛紛出籠，然而糾紛事件也易增加。
日前曾有其他媒體報導過，民眾賣屋遇到糾紛，被害人賣屋不僅沒拿到屋款，房屋竟被拿去民間借貸抵押，欲換屋的夢想瞬間化為烏有。安新建經履保業務經理丁義峰指出，此類詐騙手法假買方專挑房屋無金融機構貸款抵押之賣方為目標，簽約後迅速付1～2成簽約金取得賣方信任，以省手續費用為藉口，說服賣方不使用履約保證專戶，並配合假買方簽下暗藏陷阱的不平等合約，導致房屋被過戶拿不到尾款而受害。丁義峰提醒，要防範此類詐騙有三招：1.透過第三方公正機構，例如建經公司進行「不動產買賣價金履約保證」，透過嚴謹的交易安全控管流程，協助消費者降低風險。2.賣方可以自己找代書等專業人士，共同審視不動產買賣契約書條文，避免相關不平等條款暗藏其中3. 善用地政機關的「地籍異動即時通知」，申請後只要建物或土地被申請買賣、抵押權設定登記案件時，都會透或手機簡訊或電子郵件主動通知不動產所有權人。
最後買賣不動產是人生大事，丁義峰說，多一分注意則能少一分風險，即便當下或許認為不管是要承做履保或是另請代書看似是多增加的額外成本費用，然而比起如真的遇到詐騙集團假買方的龐大損失，這些成本則是九牛一毛，微不足道。