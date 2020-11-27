女友摔爆i12 Pro超鎮定！更狂言「3金句」　男氣炸：惡毒

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這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「女友把我手機摔爆還不賠我」的文章表示，「各位幫我評評理，女友這樣真的像話嗎？」原PO更接著說出事情的原委「把我手機摔爆了還不賠我，今天是舊手機我就算了，重點是我用iphone12 pro欸，我才剛換沒多久，就被她摔爆，她還一副無關緊要的樣子，讓人看了超級生氣」，更令原PO生氣的是，原PO女友更吐了3句話「喔壞了喔，我是你女友欸，你應該不會小氣到跟我計較吧？」這樣的態度讓原PO理智線瞬間斷裂。
原PO事後也表明「如果今天我把妳新買的包包弄壞了呢？妳也不會叫我賠嗎？」但此舉讓原PO女友不說話，就直接離開男方家。隨後女方更馬上傳LINE說要分手，接著還在IG上公審男方，原PO更直言「到底是誰做錯事啊，現在都流行惡人先告狀的嗎？真的不要太過分，我為她付出那麼多，竟然還被她污衊，到底為什麼會有這麼惡毒的女人？」此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「告囉，還能怎麼辦」、「感覺是公主病」、「現在他不是你女友了，可以叫她賠了」、「建議直接走法律程序比較好，去報案吧」、「你把他的好看喜歡的衣服丟掉好幾件，她就知道你手機的價值了」、「能把i12摔壞也不容易欸，趕快跟她要求賠償」。（編輯：王柏文）