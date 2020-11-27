雨彈狂噴7天！「線狀雲系」將觸及北台灣 週末氣溫驟降
雨彈狂噴7天！「線狀雲系」將觸及北台灣 週末氣溫驟降
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 06:52:50
昨（26）日清晨各地低溫約20至23度，感受相對涼冷，但今晨最低溫出現在新竹畜試16.1度，而冷空氣隨著東北季風南下，越晚會越冷，降雨方面，桃園以北雨勢較大，台灣東半部地區有短暫雨的機率，建議外出攜帶雨具備用，其中東北部地區及大台北山區會有局部大雨發生的機率。
對此，氣象專家吳德榮於《三立準氣象· 老大洩天機》中撰稿表示，今（27）晨4時東北季風前緣舉升形成的「線狀雲系」，即將觸及北台灣，迎風面桃園以北及東半部轉有局部雨，北海岸、北部山區及東半部有較大雨勢。而根據最新模式模擬顯示，下週二、三（1、2日）冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；下週四、五（3、4日）冷空氣再增強，氣溫略低於前波，迎風面大台北及東半部有局部雨；桃園以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。冷空氣南下，北台灣氣溫逐漸下降，愈晚愈涼，明晚至下週一(30日)的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。而新竹以南仍為多雲時晴的天氣，氣溫略降。各區平地氣溫如下：北部22降至17度、中部19至28度、南部19至29度、東部18至27度。（編輯：王柏文）