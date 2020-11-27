價差2500元！男「2租間抉擇」超煩惱　條件曝光眾人秒選

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「租這套房有賺到嗎」的文章表示，「朋友最近搬家，他說最後兩間抉擇，最後選了間感覺賺到，我想想後續費用加上去好像也沒有比較划算，兩間同一地區，相差也10分路程而已」，原PO更分別解釋了兩間房子的條件，第一間為「標準租戶，一層隔5間一間5坪左右那種，一卡皮箱入住，一度電5塊、6塊，電視網路家具全、沒冰箱，7500元」，而第二間為「4層公寓，只隔兩間，一間至少10坪，內部就真的第一手新房子，所有家電家具全新，自己單獨洗機，空間大明亮，電費不另算台電多少就多少，但無網路和電視、第四台、沒冰箱、沒床墊，9000元」。
最後原PO朋友選擇了「第二間」認為「空間大又全新，真的是飯店等級，環境又好，只差1500元，光電費就差那麼多了」，但原PO覺得「感覺第二間好像後自己添購費用那些好像不合算，而且一直強調電費5、6度計，和台電計真的有差這麼多？」此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完兩間房屋的比較後紛紛贊同原PO朋友，都跟進秒選「第二間」，「電費真的會差很多」、「有賺錢選第二間」、「一度平均6塊和一度平均3塊，差很多」、「10坪住得比較舒服，電費也有差」、「第二間根本看起來大贏欸」。（編輯：王柏文）