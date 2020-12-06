美食巷仔內／好吃又好拍　麗香苑斥資改裝精緻又澎湃

高雄福華大飯店「麗香苑自助餐廳」營業23年擁有一群死忠顧客，近期再度大規模改裝，歷時5個月、斥資數千萬，清新脫俗又帶著時尚線條的全新風貌，除了空間的改變，餐食選擇也很多元，豐富的沙拉吧可搭配菲力牛排等主餐，假日則提供全面性自助餐，選擇更多元。

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▲「麗香苑自助餐廳」近期大規模改裝，歷時5個月、斥資數千萬，展現清新脫俗又帶著時尚線條的全新風貌。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「麗香苑自助餐廳」近期大規模改裝，歷時5個月、斥資數千萬，展現清新脫俗又帶著時尚線條的全新風貌。（圖／記者陳美嘉攝）

▲平日午晚餐提供「半自助」選擇，沙拉吧搭配精緻主餐，主餐有美國沙朗牛排、蒜香奶油油烤蝦、鐵扒嫩煎雞腿排等。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲平日午晚餐提供「半自助」選擇，沙拉吧搭配精緻主餐，主餐有美國沙朗牛排、蒜香奶油油烤蝦、鐵扒嫩煎雞腿排等。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「麗香苑自助餐廳」斥資改裝除了空間的改變，餐食選擇也很多元。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「麗香苑自助餐廳」斥資改裝除了空間的改變，餐食選擇也很多元。（圖／記者陳美嘉攝）

▲輕食沙拉吧提供當季蔬食水果、甜品、頂級冰淇淋等。（圖／記者陳美嘉攝）