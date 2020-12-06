美食巷仔內／好吃又好拍　麗香苑斥資改裝精緻又澎湃

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美食巷仔內／好吃又好拍　麗香苑斥資改裝精緻又澎湃

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-12-06 09:00:00

▲「麗香苑自助餐廳」斥資改裝除了空間的改變，餐食選擇也很多元。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.27）
▲「麗香苑自助餐廳」斥資改裝除了空間的改變，餐食選擇也很多元。（圖／記者陳美嘉攝）

高雄福華大飯店「麗香苑自助餐廳」營業23年擁有一群死忠顧客，近期再度大規模改裝，歷時5個月、斥資數千萬，清新脫俗又帶著時尚線條的全新風貌，除了空間的改變，餐食選擇也很多元，豐富的沙拉吧可搭配菲力牛排等主餐，假日則提供全面性自助餐，選擇更多元。

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▲「麗香苑自助餐廳」近期大規模改裝，歷時5個月、斥資數千萬，展現清新脫俗又帶著時尚線條的全新風貌。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.27）
▲「麗香苑自助餐廳」近期大規模改裝，歷時5個月、斥資數千萬，展現清新脫俗又帶著時尚線條的全新風貌。（圖／記者陳美嘉攝）
「麗香苑自助餐廳」挑高寬敞的空間擁有自然採光、加上中庭懸掛的裝置藝術隨著陽光及燈光折射，更增添用餐氛圍。整體設計大走網美風，以古銅金搭配大理石及木作元素設計，怎麼拍都好看，加上五星廚師團隊的料理展演，在在都讓饕客耳目一新。
▲平日午晚餐提供「半自助」選擇，沙拉吧搭配精緻主餐，主餐有美國沙朗牛排、蒜香奶油油烤蝦、鐵扒嫩煎雞腿排等。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.27）
▲平日午晚餐提供「半自助」選擇，沙拉吧搭配精緻主餐，主餐有美國沙朗牛排、蒜香奶油油烤蝦、鐵扒嫩煎雞腿排等。（圖／記者陳美嘉攝）
平日午晚餐提供「半自助」選擇，沙拉吧搭配精緻主餐，主餐有美國沙朗牛排、美國鐵扒板腱牛排、碳烤美國紐約客佐海鹽、鐵扒嫩煎雞腿排、美式爐烤豬肋排、香煎鮭魚佐蔥味醬、帶骨牛小排；另外特選紐西蘭牛菲力、蒜香奶油烤蝦、鐵扒嫩煎雞腿排，3指定主餐至年底有優惠。

▲「麗香苑自助餐廳」斥資改裝除了空間的改變，餐食選擇也很多元。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.27）
▲「麗香苑自助餐廳」斥資改裝除了空間的改變，餐食選擇也很多元。（圖／記者陳美嘉攝）
假日提供「全面性自助餐」，貼心的餐枱呈現，有五星廚師料理實演，提供5道以上的現做料理，包含師傅現片鴨、爐烤牛肉、現炸揚物、道地小吃、握壽司、現做飲品果汁。除此之外，還有新鮮生魚片、海鮮貝類，8道熱食，濃湯、清湯以及DIY台南式涮牛肉湯，當季蔬食水果及將近20多種類的甜品或是頂級冰淇淋，精緻澎湃的餐點，有美麗的場景襯托，更加美味而優雅。
▲輕食沙拉吧提供當季蔬食水果、甜品、頂級冰淇淋等。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.27）
▲輕食沙拉吧提供當季蔬食水果、甜品、頂級冰淇淋等。（圖／記者陳美嘉攝）
 
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