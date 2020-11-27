與男騎士後背「太親密」？身材傲人陷苦惱　眾吐完美解方

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與男騎士後背「太親密」？身材傲人陷苦惱　眾吐完美解方

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-27 14:15:30

▲近年來台灣機車族針對二段式轉彎是否存亡爭論不休。（圖／資料照片）
▲女網友和曖昧男即將「第一次約會」，但她認為「坐機車太過親密」而陷入兩難。（示意圖／NOWnews資料照）
男女雙方互相有好感時，可能都會希望多點時間獨處，以此培養情誼，但在相處過程中，自身的一些習慣或作為，都可能成為讓對方對你印象扣分的理由。近日就有一位女網友在網路上分享她自己遇到的困擾，她將要和一位男生「第一次約會」，但男方堅持騎機車載她，但女方卻認為「坐機車太過親密」讓她超兩難，引起熱議。
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▲原PO比較偏向搭乘大眾交通運輸工具，例如捷運。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／NOWnews資料圖片）
▲原PO比較偏向搭乘大眾交通運輸工具，例如捷運。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／NOWnews資料圖片）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「第一次約會的交通方式？」的文章表示，「跟剛認識的男生約好下班後吃飯，男生主動說要騎機車來接女生，但這是第一次私下約見面，女生就搭男生的機車是不是不太好呢？畢竟肢體距離太接近了，而且我胸部大怕撞到他」，原PO更頭痛的說，「對方很堅持自己習慣騎車了，也沒汽車，又不是很想搭捷運的樣子」，因此讓她覺得超兩難直言「還是大家會想搭捷運呢？或直接約在見面地點？女生會怎麼選擇呢？男生第一次約會會想騎車載女生，還是一起搭車去呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有人吐出完美解方，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不想接觸就說怕妝容花掉搭捷運，想接觸就給他載」、「如果你覺得第一次見面就搭男生的車不合適，那就明白的跟男生說，他理解你的想法的話最好，他如果堅持要載，你也要能堅持自己的立場，不需要為了怕給對方不好印象而改變自己的觀念」、「如果有這個顧慮的話，建議約地點各自前往比較恰當」，甚至更有網友吐出「完美解方」，認為「約地點就好，約會過程再考慮要不要讓他送妳回家」，「直接約見面地點，之後看他表現在看要不要給他載就好了」、「可以順便觀察下，OK的話回程再給對方載」。（編輯：王柏文）
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