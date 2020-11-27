老公路邊撈浪貓卻沒食物　她笑回「抓到再說」結局好傻眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時兩人距離小虎斑大約3～4公尺，老公一看見牠就覺得好萌想要收編，李小姐則回應：「可愛，但是應該抓不到」、「抓到再說啊，我們又沒罐罐」抱持著看好戲的心態李小姐內心竊笑「反正你又沒食物，怎麼可能抓得到？」這時老公對著貓咪慢慢蹲下，沒想到小虎斑毫不猶豫走向他表演「前腳踏踏」，把頭放在他手掌上討摸大聲呼嚕嚕，隨後讓他「一手撈起」，「矜持」了一下便乖乖讓他抱在懷裡，於是老公看著李小姐問：「現在怎麼辦？」讓她只能「傻眼貓咪」地回應：「去獸醫院啊！」。
檢查後小虎斑雖疑似有貓愛滋、身上幾處傷口結痂耳朵內也有化膿，不過完全不影響兩人收編牠的心，治療完後立刻帶回家隔離並取名「家家」。只是家中1歲8個月大的橘貓哥哥「小豬」不意外地對新來的小妹「氣噴噴」，雖然家家愛撒嬌卻有時很調皮白目，兩隻貓還需要時間慢慢相處，而對於先生來說，徒手撈回一隻貓則變成他得意的「豐功偉業」，整晚自封是「被貓選中之人」還嘲笑李小姐都不曾有這樣的經驗！網友看了家家的故事都笑說：「就跟妳說貓聽得懂人話」、「妳老公可以去買樂透了」、「話真的不要說太快，臉疼」、「浪貓會理妳的都是命中註定」、「這真的很值得炫耀啊」、「妳的情敵出現了！」。（編輯：陳珮瑜）