老公路邊撈浪貓卻沒食物　她笑回「抓到再說」結局好傻眼

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老公路邊撈浪貓卻沒食物　她笑回「抓到再說」結局好傻眼

文/寵毛網

calendar_today2020-11-27 21:00:00

老公路邊撈浪貓卻沒食物　她嘲笑回「抓到再說」結局好傻眼
▲網友與先生在路邊遇見一隻小虎斑貓（圖／網友李若淇授權提供）
這是一個老公成功把外面「小三」接回家的故事（欸？）！網友李若淇日前與老公在巷弄內發現一隻可愛的虎斑小浪貓，老公當下問她：「我可以養嗎？」由於當時兩人身上並無食物或籠子，李小姐在一旁看好戲地笑說：「你抓得到再說啊！」沒想到下一秒發生讓她超級傻眼的事！
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▲網友李小姐日前與先生在巷弄內遇見一隻虎斑貓，先生想要撈牠但身上沒有罐罐也沒有籠子，李小姐看好戲地對他說：「你抓得到再說啊！」（圖／網友李若淇授權提供）
▲網友李小姐日前與先生在巷弄內遇見一隻虎斑貓，先生想要撈牠但身上沒有罐罐也沒有籠子，李小姐看好戲地對他說：「你抓得到再說啊！」（圖／網友李若淇授權提供）
當時兩人距離小虎斑大約3～4公尺，老公一看見牠就覺得好萌想要收編，李小姐則回應：「可愛，但是應該抓不到」、「抓到再說啊，我們又沒罐罐」抱持著看好戲的心態李小姐內心竊笑「反正你又沒食物，怎麼可能抓得到？」這時老公對著貓咪慢慢蹲下，沒想到小虎斑毫不猶豫走向他表演「前腳踏踏」，把頭放在他手掌上討摸大聲呼嚕嚕，隨後讓他「一手撈起」，「矜持」了一下便乖乖讓他抱在懷裡，於是老公看著李小姐問：「現在怎麼辦？」讓她只能「傻眼貓咪」地回應：「去獸醫院啊！」。
▲沒想到小虎斑完全省略「熟悉適應」的步驟，直接走向先生乖乖地被他撈起，讓李小姐瞬間「傻眼貓咪」，只好收編並取名「家家」（圖／網友李若淇授權提供）
▲沒想到小虎斑完全省略「熟悉適應」的步驟，直接走向先生乖乖地被他撈起，讓李小姐瞬間「傻眼貓咪」，只好收編並取名「家家」（圖／網友李若淇授權提供）
▲調皮的家家經常無視小豬，自顧自地玩得很開心，一點都沒有適應上的問題（圖／網友李若淇授權提供）
▲調皮的家家經常無視橘貓哥哥「小豬」，自顧自地玩得很開心，一點都沒有適應上的問題（圖／網友李若淇授權提供）
▲家家：奴才妳們是被偶「選中之人」，要好好愛偶一輩子喔！（圖／網友李若淇授權提供）
▲家家：奴才妳們是被偶「選中之人」，要好好愛偶一輩子喔！（圖／網友李若淇授權提供）
檢查後小虎斑雖疑似有貓愛滋、身上幾處傷口結痂耳朵內也有化膿，不過完全不影響兩人收編牠的心，治療完後立刻帶回家隔離並取名「家家」。只是家中1歲8個月大的橘貓哥哥「小豬」不意外地對新來的小妹「氣噴噴」，雖然家家愛撒嬌卻有時很調皮白目，兩隻貓還需要時間慢慢相處，而對於先生來說，徒手撈回一隻貓則變成他得意的「豐功偉業」，整晚自封是「被貓選中之人」還嘲笑李小姐都不曾有這樣的經驗！網友看了家家的故事都笑說：「就跟妳說貓聽得懂人話」、「妳老公可以去買樂透了」、「話真的不要說太快，臉疼」、「浪貓會理妳的都是命中註定」、「這真的很值得炫耀啊」、「妳的情敵出現了！」。（編輯：陳珮瑜）
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