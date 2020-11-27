告白一年沒被已讀！深情男超心碎 網看完「內容」全發毛
告白一年沒被已讀！深情男超心碎 網看完「內容」全發毛
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 16:13:08
隨著智慧型手機普及，許多民眾漸漸習慣使用通訊軟體與他人聯繫，尤其通訊軟體有許多趣味貼圖可以使用，甚至還有「收回訊息」的貼心功能。不過，一名男網友在《Dcard》表示，一年前透過LINE向女生告白，卻遲遲沒有被已讀，猶豫是否要收回訊息，貼文一出立刻引發熱議，網友們看完告白內容卻紛紛嚇壞。
原PO表示「告白等了一年多了，要收回訊息嗎？」並稱每天都在掙扎，是否要收回這則告白訊息，但又怕對方會突然已讀，哀傷地說「每天都以淚洗面，好難過」，並貼出對話內容和網友們分享。畫面中可見，原PO在告白訊息中寫下「我喜歡妳，雖然我們認識的時間不長，可是我真的真的好喜歡妳，我無時無刻都想把妳佔有、融為一體，妳可以答應做我的女朋友嗎？我等妳的回覆」。網友們看完卻嚇得直呼「難怪等一年會沒有消息，你可以等一輩子也是沒有消息的，女生看到就會怕了，而且還『融為一體』耶！你以為是七龍珠合體喔」、「笑死，再等一年看看」、「可能還在洗澡」、「你被封鎖了吧」、「也太恐怖」、「好變態的告白」；也有網友好意提醒「一年也不能收回了吧」、「超過24小時就不能收回了，你想收也收不了」。（編輯：賴詠璿）