國際交換生數全台之最　亞洲大學排名政大名列95名

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

國際交換生數全台之最　亞洲大學排名政大名列95名

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-27 16:23:05

政大校慶「跨國」舉辦　全球校友線上直播賜祝福
▲QS公布最新2021年亞洲區大學排名，在亞洲634所高教機構中政大排行第95名。（圖／NOWnews資料照）
英國高等教育調查機構QS（Quacquarelli Symonds）公布最新2021年亞洲區大學排名，政大今（27）日指出，該校在國際來校交換生排名位居全國之首，在亞洲634所高教機構中排行第95名，連續5年位居亞洲區域前百大，高居全亞洲前15%最佳大學。
我是廣告 請繼續往下閱讀
但政大也表示，QS機構總排名的評比方式有諸多爭議。例如，大學排名量化指標注重論文產量與引用次數，且以英語期刊論文為主，較有利於英語系國家及有大量英語期刊出版的學科。對於論文撰寫相對耗時，且深耕在地研究的人文社科大學相當不利。
不過儘管在如此不利的評鑑標準下，政大的學科排名仍表現亮眼，QS於今（2020）年3月公布「2020世界大學學科排名」，本校在「人文與藝術」與「社科商管」兩大領域，皆高居領導性地位。如「政治與國際關係」、「現代語文」、「傳播與媒體研究」三大學科，名列全球前150名，與美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）、美國塔夫茨大學（Tufts University）、德國漢堡大學（Universität Hamburg）、英國伯明翰大學（University of Birmingham）等校相同學科同列。其他學科，如財務會計、法律、商管、語言學等，皆位居全球151-200名內，與柏林自由大學（Freie Universität Berlin）、BI挪威商學院（BI Norwegian Business School）等國際名校之相同學科齊名。

政大表示，近年學科優異表現在國際亦備受肯定，近期獲英國倫敦大學學院（University College London, UCL）在全台大學中選定與本校交流合作，並於上個月完成雙方合作計畫書之簽署，自明年起雙邊學校互相選送交換學生赴對方學校進行為期一年的海外學習，未來將進一步視雙方學生學習情形，再擴大合作方式與課程內容。
此次亞洲區大學排名，政大在「國際來校交換生」指標名列全國第一，為國際生來台首選，顯見校方長期耕耘全球杏壇，高度國際化之成果。政大與全球71個國家、545所大學締結盟約，國際教育夥伴的數量，與其版圖分布廣度，堪稱全台高教之冠。在108學年度出國交換生共計657位，負笈45個國家，於267所世界頂尖大學交換學習，目前政大亦迎接714位來自35國、173所知名大學的國際交換生。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀