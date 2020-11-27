國際交換生數全台之最　亞洲大學排名政大名列95名

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不過儘管在如此不利的評鑑標準下，政大的學科排名仍表現亮眼，QS於今（2020）年3月公布「2020世界大學學科排名」，本校在「人文與藝術」與「社科商管」兩大領域，皆高居領導性地位。如「政治與國際關係」、「現代語文」、「傳播與媒體研究」三大學科，名列全球前150名，與美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）、美國塔夫茨大學（Tufts University）、德國漢堡大學（Universität Hamburg）、英國伯明翰大學（University of Birmingham）等校相同學科同列。其他學科，如財務會計、法律、商管、語言學等，皆位居全球151-200名內，與柏林自由大學（Freie Universität Berlin）、BI挪威商學院（BI Norwegian Business School）等國際名校之相同學科齊名。
政大表示，近年學科優異表現在國際亦備受肯定，近期獲英國倫敦大學學院（University College London, UCL）在全台大學中選定與本校交流合作，並於上個月完成雙方合作計畫書之簽署，自明年起雙邊學校互相選送交換學生赴對方學校進行為期一年的海外學習，未來將進一步視雙方學生學習情形，再擴大合作方式與課程內容。
此次亞洲區大學排名，政大在「國際來校交換生」指標名列全國第一，為國際生來台首選，顯見校方長期耕耘全球杏壇，高度國際化之成果。政大與全球71個國家、545所大學締結盟約，國際教育夥伴的數量，與其版圖分布廣度，堪稱全台高教之冠。在108學年度出國交換生共計657位，負笈45個國家，於267所世界頂尖大學交換學習，目前政大亦迎接714位來自35國、173所知名大學的國際交換生。