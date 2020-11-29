房市／手殘一族別怕　專家教你成功刷油漆SOP

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另外，斜柄刷則專用於各種不易粉刷角度的牆面，有彈性的海綿刷因可節省粉刷時的力氣，適用油性油漆和新手使用；滾筒刷則較毛刷省時，適合在大面積範圍使用，缺點是牆壁易留有瑕疵。
選好工具後，接著挑選油漆。信義居家表示，台灣氣候潮濕，濕氣過重易造成牆面鹼化問題，在粉刷油漆前刷上一層底漆，可以加強油漆附著力，增加色彩豐富度。而一般人常用的油漆像是水性水泥漆，價格便宜易塗勻，不需要稀釋可直接上漆，塗刷過程不僅省時省工，弄髒手還可以直接用水去污；另個大眾常使用的選擇則為乳膠漆，環保、耐久、防潮性佳。
開始漆油漆時，有幾個事前準備不可少，信義居家表示，先將地面及傢俱鋪上舊報紙以防粉刷油漆時噴濺，並以砂紙將牆面不平處磨平，接著用濕抹布將牆面髒污灰塵除去，電燈開關、插座或牆面交接處可用遮避膠帶貼起來。
前期準備好了，就開始稀釋油漆，信義居家表示，水性油漆使用水稀釋；油性油漆則用松香水、甲苯等溶劑稀釋；按照油漆與稀釋劑10比1的比例稀釋。
信義居家表示，新手塗油漆建議以W型塗刷法，塗刷時從壁面中間開始，以「W型」上到下、高至低，中間往牆面兩側均勻塗刷第一層，待牆面完全乾燥再塗第二層；而每次沾漆前，先拿刷子在漆過的牆面來回刷，這樣不僅可避免刷痕產生，牆上的油漆也會更為均勻。