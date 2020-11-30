房市／台南消費力驚人 東區成百貨新戰場
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 08:00:00
以餐飲、娛樂為主軸的南紡購物中心二期預計12月25日試營運，一、二期年營業額可望達90億；同時，德安百貨也將開始改裝，引進影城、KTV與連鎖餐廳，台南東區可謂形成百貨戰場。專家指出，傳統百貨業者拓點的評估基準，主要考量當地人口與消費力是否足夠支撐，因而多選在市中心，東區符合此條件，但又兼具平實營區等開發議題，將有更多居住人口，更吸引業者提前佈局。
南紡購物中心一期營業額約60億，二期開幕後主打有3至4成櫃位為餐飲，另有影城、KTV、滑輪場等，兩座商場加乘下，年營業額可望達90億，預計今年耶誕節展開試營運，明年3月中正式開幕；另外，雖也有規劃南紡三、四期應會分別以住商混合、住宅為主，但短期尚不會有新進度。至於同在東區的德安百貨開幕第10年也將展開改裝，鎖定家庭客，引進影城、KTV、連鎖品牌餐廳與親子娛樂，預計明年7月開幕。大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，百貨業者拓點通常有兩類型。其一，傳統百貨公司通常最優先考慮在地人口與消費力是否足夠支撐，因此多半會選擇發展較成熟，甚至高端住戶較多的區域展店，例如台北市信義計畫區、台中七期等，另如嘉義、台南，也多進駐人口較稠密的市區。
其次，則是需要較廣腹地、偏重親子與觀光性質的Outlet等大型商場，則多會選在新開發的重劃區周邊展店，例如林口三井Outlet、青埔華泰名品城等，但因地點偏離市中心，多會綁交通題材如機場捷運、高鐵等，才能帶來人潮，可說是區域發展互相加持。
而以南紡、德安百貨來說，郎美囡認為，其展店及改裝的考量基準，主要仍是看準台南東區人口多、消費力道較強，但也兼具未來發展性。信義房屋台南文化店店長陳佳興也表示，台南東區、永康的人口足夠支撐大型百貨商場，未來還會有平實營區的開發，目前已有許多知名建商獵地，但尚未開始興建住宅，預期完工後可望帶進更多居住人口，對當地消費市場也有挹注。