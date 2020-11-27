5年沒開窗！阿公家「落地式蜂窩牆」嚇壞孫　10萬人朝聖

在野外看到蜂窩時，多數人恐怕會選擇繞道避開，不過若是在家中發現整面的「落地式蜂窩牆」無法避開該怎麼辦呢？日本有名推特網友到了祖父家中，發現拉開窗簾後竟然看到落地式玻璃窗後竟是一整面的蜂窩牆，秒被眼前奇景嚇壞，連忙拍照上傳到網路上，不少網友看到影音後也忍不住頭皮發麻，掀起眾人熱議。

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日本一名棒球運動員「關洸司朗」24日在推特（@Sekikou23）上貼出幾張蜂窩牆的照片，同時表示這是自己爺爺家中一間5年未使用的房間，沒想到因為已經有一段時間沒人使用，日前進房後一拉開窗簾，竟然看到透明窗戶後一整面的蜂窩牆，不但能夠從屋內完全看到蜂窩的橫切面，更可以看見成千上萬的蜜蜂內亂竄著。

▲原PO表示不知該拿這蜂窩如何是好。（圖／翻攝自推特@Sekikou23）

原PO也拍下這段令人驚恐的畫面上傳Youtube，更開玩笑地將自己的頻道評稱改為「蜂窩叔叔」，甚至近距離拍攝蜜蜂們睡眠的樣子，不過也有網友看了逗趣回應「看不太清楚，可以打開窗嗎」、「如果有起床氣就糟糕了」。

▲原PO近距離拍攝蜂窩橫切面。（圖／翻攝自推特@Sekikou23）

影片曝光後吸引超過10萬名網友按讚，更有不少網友震撼表示「到底要多久沒注意，才可以讓蜂窩長的這麼大？」、「這個蜂窩應該有1年了吧！蜜蜂通常會在冬天遷出，而且方形巢較罕見，屋主到時可以考慮出售」、「蜂王冬天就會離開巢穴，而工蜂則會死亡，建議在那段時間請專業人士來移走比較安全」。（編輯：楊智傑）