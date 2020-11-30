房市／八里低房價卻乏人問津 專家：沒捷運是致命傷
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 18:00:00
新北市八里房屋總價約為400萬至700萬，總價親民、交易量卻不高，有網友提問，淡水與八里都享有河岸風光，為什麼八里房市卻乏人問津？房市專家分析，八里與對岸的淡水相比，嫌惡設施多、居住品質不佳，最大的致命傷是沒有捷運，買方考量日後轉手不易而卻步。
根據新北市地政局住宅買賣移轉資料統計，今年1至10月淡水區的建物交易件數為4844件，八里區則僅有525件，相差9倍；網友也在PTT詢問，新北八里擁淡水河左岸風光，生活氛圍悠閒，又有多條聯外道路，過關渡大橋就到台北市，房價比起鄰近的淡水與林口都便宜很多，為什麼購屋族不愛在八里買房？對此，信義房屋竹圍店店長呂祐全表示，交通是八里發展最大的硬傷，八里的公車路線不多，又沒有捷運，即使是開車上下班的購屋族群，也會因為大眾運輸不足，擔心日後轉手不易；對年輕首購族而言，相同預算會選擇在淡海新市鎮購屋，有淡海輕軌，公車路線也多，交通較為便利。
八里總價較高的區域是下關渡大橋後的龍米路一段，河景第一排的住宅，總價1000至2000萬，屬於度假型產品；而像是中華路、觀海大道周邊，有一些發展較早的舊商圈，腹地並不大，20年舊大樓總價多落在700萬至800萬間。此外，位於商港路的台北港重劃區，呂祐全表示，之前有推了一些新案，但因地處偏遠、生活機能較為欠缺，銷售較不佳。