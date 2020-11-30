房市／漢神巨蛋周邊夯　香港人在此置產最多

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房市／漢神巨蛋周邊夯　香港人在此置產最多

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-30 18:30:00

漢神巨蛋
▲漢神巨蛋周邊是外國人在高雄買房喜愛的地段之一。（圖／NOWnews資料照片）
高雄市府統計，鼓山、左營是外國人在高雄持有建物最多的兩個行政區。專家分析，外國人認為高雄市中心的房子性價比高，偏愛入住，另外，鼓山、左營交會的凹子底、漢神巨蛋一帶，有許多正在規劃或興建中的商場及商辦，吸引外商公司至高雄拓點，除公司就近購屋作為外籍幹部的宿舍，亦有外籍人士自行置產。
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根據內政部統計月報，外國人取得建物的筆數，2019年較2018年成長7%，六都中則以高雄成長24%最多。「高雄市智慧儀表板」統計，高雄市各行政區之中，外國人持有的不動產最多坐落於鼓山、左營。高雄市地政局另公布《外國人在高雄置產之統計與分析》指出，總計10年來，香港人在高雄置產最多，其次為馬來西亞和日本人，且以購買屋齡5年以下新成屋為大宗；該報告亦分析，鼓山與左營有美術館及漢神巨蛋商圈，交通方便、公共設施完善，且新成屋也多。
信義房屋大順富民店店長何柏勲表示，曾遇過加拿大籍客戶，來台工作多年、娶了台灣妻子，最後決定在高雄凹子底、漢神巨蛋一帶購屋，其考量原因是，約30至40萬美金可在加拿大郊區買到別墅，但要到生活機能完整的市區，得開車好一段時間，反而換算成台幣1000萬左右，即能在高雄市中心買到大樓產品；亦有香港客戶，原本在中環月花台幣3萬元租沒有採光、通風不佳的2房產品，移居台灣後，在生活機能同樣方便的巨蛋對面，找到千萬左右可俯瞰巨蛋景觀、通風優良的物件，看屋當天立刻決定出價買下。

何柏勲指出，高雄市區的房屋對外籍人士而言「性價比高」，尤其凹子底、漢神巨蛋一帶有COSTCO、商場等設施，因此格外受到青睞。此外，近期這一區塊有許多商場和商辦正在規劃或興建中，例如「義享天地」將有購物廣場、影城、企業商辦、萬豪酒店，又如「凹子底立體停車場BOT」，未來也要興建與商場、書局、美食街共構的停車場。
也因此，何柏勲也觀察到一特殊現象，也就是當地的商場、商辦如雨後春筍冒出，吸引不少原設點在北部的外商公司規劃南下拓點，為此，也同步物色適合外籍高階幹部居住的宿舍，通常都會選擇凹子底、巨蛋附近總價千萬左右的3房產品，再加以裝潢整理後，也有外籍人士會選擇置產。
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