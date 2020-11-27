3個月沒得休！男曝「日薪8千」職業 全場羨慕：辛苦值了
3個月沒得休！男曝「日薪8千」職業 全場羨慕：辛苦值了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 20:25:15
薪水的多寡，是多數人最在乎的一件事情。不過就有一名網友，日領8千元薪資，「工作內容與職業」曝光後，也掀起不少網友大喊羨慕，而他也隨後揭露不為人知的辛酸，甚至已經「3個月沒得休息」。
一名網友在《爆怨2公社》上曬出薪資袋，只見上頭寫著應執行費為「8170元」。原PO隨後解釋，「這是我辛苦一天的收入，但是我要抱怨我的工作我的工作已經讓我三個月沒有休假了，每天早起晚歸，如果是你，你受的了嗎？」原PO隨後在留言處也表明自己職業是「環境教育講師」，「要隨時回答學生的問題，還要不時上網查資料上課，除了每年考試之外，還要常常自己進修」。驚人的薪水曝光後，不少網友也紛紛羨慕回應，「一天8000多，一年沒休息我也行」、「一天8000三個月沒休假，你已經有72萬了你知道嗎？」、「一天8千，多辛苦都是值得的」、「除了羨慕沒啥好講的」、「好可觀的日薪」、「我工作16小、睡4-5小，一個月也才8萬，介紹一下，我可以換工作」。（編輯：潘毅）