面試官問離職原因！女秒答「加班沒錢」 過來人曝NG關鍵
面試官問離職原因！女秒答「加班沒錢」 過來人曝NG關鍵
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 23:04:54
為了追求更好的薪資待遇，不少人都會選擇跳槽方式來幫自己加薪。就有網友近期跳槽，發現面試官都很愛問「上一份工作為什麼離職？」，而她也都照實答「加班沒錢」，不過就有過來人揭開這樣回答的「NG關鍵」。
一名女網友在《Dcard》分享「最近開始面試了，發現面試官都很愛問：上一份工作為什麼離職？我都回答，『因為上一份常常加班，一天要上12個小時也沒有加班費』」。原po也提到大部分的面試官，聽完這個誠實的回答後，大多都沒有繼續追問下去，甚至有部分人會回應「公司這樣難怪你會想離職」，然而目前仍在等錄取通知的原po也不禁深思：「這真的是可以講的嗎？還是應該要說別的理由會比較好？」。貼文曝光後立刻有過來人點出NG關鍵，「是的，其實面試時最好都不要提及前東家的壞話，不論你是否在那邊遇到很多生氣、討人厭的事，離職原因可以是轉換跑道為最保守的答案」、「覺得可以用更和緩的語氣來說，公司太常態性工時長，導致沒有辦法擁有太多私人時間」、「可以講出問題點，但語氣不能抱怨」、「我是會包裝一下，但仍會老實說」。（編輯：潘毅）