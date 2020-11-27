面試官問離職原因！女秒答「加班沒錢」　過來人曝NG關鍵

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

面試官問離職原因！女秒答「加班沒錢」　過來人曝NG關鍵

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-27 23:04:54

面試
▲有網友近期跳槽，發現面試官都很愛問「上一份工作為什麼離職？」而她也都如實回答「加班沒錢」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
為了追求更好的薪資待遇，不少人都會選擇跳槽方式來幫自己加薪。就有網友近期跳槽，發現面試官都很愛問「上一份工作為什麼離職？」，而她也都照實答「加班沒錢」，不過就有過來人揭開這樣回答的「NG關鍵」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在《Dcard》分享「最近開始面試了，發現面試官都很愛問：上一份工作為什麼離職？我都回答，『因為上一份常常加班，一天要上12個小時也沒有加班費』」。
▲有過來人點出「可以講出問題點，但語氣不能抱怨」。（圖／翻攝Dcard）
▲有過來人點出「可以講出問題點，但語氣不能抱怨」。（圖／翻攝Dcard）
原po也提到大部分的面試官，聽完這個誠實的回答後，大多都沒有繼續追問下去，甚至有部分人會回應「公司這樣難怪你會想離職」，然而目前仍在等錄取通知的原po也不禁深思：「這真的是可以講的嗎？還是應該要說別的理由會比較好？」。
貼文曝光後立刻有過來人點出NG關鍵，「是的，其實面試時最好都不要提及前東家的壞話，不論你是否在那邊遇到很多生氣、討人厭的事，離職原因可以是轉換跑道為最保守的答案」、「覺得可以用更和緩的語氣來說，公司太常態性工時長，導致沒有辦法擁有太多私人時間」、「可以講出問題點，但語氣不能抱怨」、「我是會包裝一下，但仍會老實說」。（編輯：潘毅）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀