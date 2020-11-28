跟男友交往AA制！女遭媽狂唸「不會想」：嫁出去就別後悔
跟男友交往AA制！女遭媽狂唸「不會想」：嫁出去就別後悔
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 00:06:51
「AA制」這個議題最近不斷出現，尤其是現代人在感情上強調平等，因此很多情侶、夫妻會實施AA制。不過就有女網友抱怨，與男友出遊都各付各，回家卻會被媽媽罵「不會想」，完整遭遇也掀起討論。
一位女網友在臉書《靠北女友my girl》分享自身遭遇，「從以前交往就習慣各付各的，每次約會回家我媽都會偷偷檢查錢包，少了幾千就在那邊唸唸唸，說什麼不會幫妳出錢的男人不可靠不貼心，妳花時間陪男生吃飯難道對方不用付錢？說女人就是要掌握金錢才能理家，說男人身邊有錢就會想出去亂搞，這是什麼鬼邏輯？」原PO隨後也分享自己與男友相處的模式，「雖然我的家境跟男友不能比，但目前做工程師的薪水還夠養自己而男友回一趟台灣，花機票、租車帶我到處玩、住浪漫的旅館，都是幾萬元在花，我就體貼一下分擔冰山一角的費用」，沒想到原PO媽媽卻不滿意女兒的做法，並嗆聲「嫁出去後悔別說我沒講過」，母女兩人觀念簡直處在平行世界。多數網友看完後，則紛紛力挺女兒，「會互相的女生真的很少啦」、「這個觀念差距不是妳講完就有效的，得媽媽自己想通」、「可以反問妳媽媽說如果是兒子帶女朋友出門，她還會不會要求男生一定要付錢」；但也有部分網友緩頰，「媽媽可能也是擔心妳吃虧」、「媽媽可能不知道妳們相處的細節吧，可以跟她細細分享男友所做的付出，讓她安心」。（編輯：潘毅）