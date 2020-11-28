又是跨年值班！悲催場景再度浮現　超商女喊：可憐無極限

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「各位會覺得跨年格外寂寞嗎？」的文章表示，「下個月班表出來了，跨年當晚不意外的跟前幾年一樣，沒人約也來不及約了，要上大夜班」，原PO腦中更浮現了之前跨年值班的場景，「看大家開開心心跨完年，進來便利商店買酒、買餅乾、買保險套，有些客人還會好心的跟我說辛苦了，看著蹲在櫃檯吃泡麵的我說句：新年快樂」，這樣的情況讓不禁讓原PO悲從中來「竟然被人憐憫了，唉，到底是怎麼了？把自己過的可憐成這樣」，甚至更對其他人表示疑惑「你們跨年會特別感到寂寞嗎？」此篇文章一嗎出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示安慰「習慣就好」、「不會寂寞啦，我都準時11點上床睡覺，不然12點煙火開始放很吵」、「不會，11點就睡了」、「不太想去跨年欸，倒是早上會去看日出」、「習慣就好了，工作也是一天，玩樂也是一天」、「我倒覺得這不是被憐憫而是被祝福耶，溫暖的好人」、「當正常一天就好，反正跨年也是人類自己定義的，跳脫這框架看就還好，不管怎樣都是要生活」、「辛苦了，每次跨年都很感謝所有的店員犧牲假期來服務大家」。（編輯：王柏文）