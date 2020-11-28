藝FUN券買書不值得？母嗆「超浪費錢」　網邪笑：太划算

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藝FUN券買書不值得？母嗆「超浪費錢」　網邪笑：太划算

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-28 10:10:57

▲紙本藝fun券實體。（圖／讀者提供）
▲藝FUN券買書不值得？母嗆「超浪費錢」。（示意圖／讀者提供）
文化部先前發行的數位及紙本「藝FUN券」皆已開放使用，但今年年底將至，文化部也透過臉書呼籲民眾盡快使用，把握機會挺藝文。但近日卻有網友在網路上分享，自己要使用藝FUN券買書卻被母親嗆「超浪費錢」，沒想到網友們卻紛紛力挺「其實很划算」，引起熱議。
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▲電子藝FUN券的使用期限至109年12月31日；紙本藝FUN券則為110年2月28日。（圖／翻攝自文化部臉書）
▲電子藝FUN券的使用期限至109年12月31日；紙本藝FUN券則為110年2月28日。（圖／翻攝自文化部臉書）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「買書真的沒用嗎？」的文章表示，「剛剛我跟我媽講說我把藝FUN券拿去買書，就被唸了一下，因為以前我就一直買書一直買」，原PO更表示自己的媽媽還說「這樣很浪費錢，買了看過就放在那了，不如存起來，如果以後想幹嘛再去利用，我就說我以後應該想買書」，但原PO的心底雖然認同媽媽說的，但是卻還是想買書，她認為「除了閱讀的感覺外，收藏的感覺真的欲罷不能」，沒想到此篇文章一發出後，引起大量網友熱烈討論，甚至更有人邪笑表示「其實很划算」，留言區蓋起高樓。
網友們表示「我媽很鼓勵我看書欸」、「花點錢能買別人研究很久的結果或一生的經歷，省一堆時間，實在太划算了」、「不想勸退，我也愛買書哈哈哈」、「買書很好啊，會有文學素養，那是花錢也買不到的」、「買書才不浪費錢呢，心靈富足是無價的」、「成功人士都看一堆書的」、「不想勸退，我也愛買書」。
事實上，文化部提醒，電子藝FUN券的使用期限至109年12月31日；紙本藝FUN券則為110年2月28日，希望民眾千萬不要放著忘記花，六百元的券存起來不會升值，珍惜把握挺藝文的機會。（編輯：王柏文）
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