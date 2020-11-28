喝養樂多該「撕開」或「戳洞」？業者揭正確喝法
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 10:31:34
「養樂多」是許多人從小喝到大的國民飲料，由鋁箔紙構成的瓶蓋設計十分輕巧，而在飲用時你習慣直接「戳洞」喝或是將鋁箔紙「撕開」喝呢？日本媒體調查兩種喝法都有不少人支持，而養樂多業者則親自公開了建議的正確方式。
根據日本媒體《Jタウンネット》報導，在3113份取樣中詢問受訪者會「戳洞」或「撕開」喝養樂多，調查結果顯示有71.6%的人選擇撕開，而有24.3％的人選擇戳洞。兩派人馬各有說法，戳洞派認為「瓶蓋很不好撕只好用戳的」、「我是都用指甲戳洞」、「我都用牙齒戳開」；撕開派則覺得「撕開比較衛生」、「丟掉時也比較好做資源分類」、「這樣才能一滴不剩全喝光」。
那麼到底哪一種才是最正確的方法呢？在《Jタウンネット》的詢問下養樂多公司揭曉答案，原來業者建議的喝法是「撕開」喝，理由是用手指戳洞時可能會不慎傷及手指，而用尖銳工具戳洞的話，也可能在就口飲用時傷到嘴唇。而業者也傳授輕鬆撕開鋁箔紙的訣竅，先把邊緣裙子狀的部分平整往上掀，接著牢牢握住罐子後撕開，就會非常好撕。（編輯：倪浩軒）