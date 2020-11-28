200日無本土確診！神人PO文「如何移居台灣」 美網瘋傳
200日無本土確診！神人PO文「如何移居台灣」 美網瘋傳
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 11:52:54
新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，但近期全世界仍有許多國家確診人數持續攀升，甚至有部分地區出現第二波感染現象，其中又以美國疫情最為慘重；而台灣抗疫超群，也是不少國家關注的議題。近日，就有美國網友在《Reddit》論壇分享「疫情期間搬遷至台灣的方法」，貼文引發高度熱議。
有美國PTT之稱的《Reddit》論壇，近日有網友發文表示，他已經成功遷移到台灣，且在台灣已經創下200日沒有本土新冠肺炎確診案例的紀錄，這裡生活一切正常，還可以舉辦上千人的演唱會活動。原PO也提到，身邊朋友都認為在疫情之下，全球入境管制都相當嚴格，但其實有一個簡單的審核方法，就能在疫情期間從美國移居台灣，並分享這篇指南給有需要的網友參考。
原PO透露，自己是透過2018年創建的「就業金卡」簽證來台，申請門檻較低，只要符合3年內的月薪，或平均薪資達到5600美元（約新台幣16萬元）就可以申請。不過當時為了在海外使館領取就業金卡，還多等上一個月的時間，他在8月4日申請，並於10月31日領到就業金卡，最後在11月22日抵達台灣；但若希望快點到達台灣，則可以選擇來台灣再領取就業金卡。
文章一出，隨即引發熱烈回響，許多網友們看完感到心動不已，卻有多數網友認為門檻仍相當高。（編輯：賴詠璿）
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