交往6年出軌3年！男自曝愛上女友哥哥 全場震驚：太扯了
交往6年出軌3年！男自曝愛上女友哥哥 全場震驚：太扯了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 12:33:49
有位男網友自爆和女友相戀6年卻已經背叛對方3年多，且更誇張的是，劈腿的對象還是女友的親哥哥。如今兩人已經論及婚嫁，但男網友卻還想著與女友哥哥「放手一搏」，離奇遭遇讓大家看傻，直呼「編劇都不敢這樣寫」！
有位男網友在臉書社團「靠北女友my girl」投稿發文，開門見山就坦承和女友相戀6年，但卻背叛了她3年多。原PO娓娓道來，在和女友相戀第3年時前去拜訪女方家人，結果因此認識女友哥哥，兩人相約釣魚，隨後意外在汽車旅館中發生關係。原PO透露隨後每一次女友哥哥約去釣魚兩人都會發生關係，明明知道這樣是不對的，卻還是依戀著「依偎在她哥哥胸膛的感覺」。如今與女友已經論及婚嫁，但原PO卻表示，「很想問女友的哥哥，你願意為了我放手一搏嗎？」
超展開劇情讓大家震驚，網友紛紛在底下留言回覆說，「編劇都不敢這樣寫」、「以為看錯還重複看了兩次」、「這是哥哥妹妹你都要的故事嗎」、「這我今年看過最精彩的 」、「劇本寫的真好，連我爺爺都跳起來了」、「這是斷背山劇情嗎」。（編輯：倪浩軒）