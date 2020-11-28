學校教師普遍瞧不起公務員？校園人士坦言1情況：超反感
學校教師普遍瞧不起公務員？校園人士坦言1情況：超反感
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 13:48:35
許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。但近日卻有網友在網路上表示疑惑，「學校教師是不是普遍瞧不起公務員？」沒想到就有在校園裡工作的人指出1情況，會讓老師們「超反感」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「老師會瞧不起公務員嗎？」的文章表示，「前陣子跟系上走同領域的前輩閒聊，他是在國中小、高中的單位服務過，他說學校裡的老師普遍都瞧不起公務員，真的會這樣嗎？」原PO想過以後也覺得「老師薪水福利也比公務員優渥不少，也不是不可能」，但原PO還是「對此存有疑惑，所以無從直接體驗真實情況」，沒想到此篇文章一發出後，引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「在學校裡的老師很多會把行政單位的公務員看做工友等級，事實上學校裡很多公務員是高普考上的，因此造成對立」、「學校，老師是主體...光這點，公務員就去旁邊玩沙了」、「因為在學校中，老師的重要性僅次於學生，所以行政人員對老師都滿客氣的，造就某些老師就會覺得自己高人一等」、「不是瞧不起公務員，是瞧不起任何人，做過三年的櫃檯服務業，老師是最難溝通的人，全身土砂粉嚼檳榔的工人都比老師好溝通」、「有聽過，因為薪水比較低也沒那麼多假，只是很少人會在網路上承認」。更有在校園裡工作的人坦言「學校老師對於在學校行政單位的非教職公務員會有誤解，不過這也不能全算老師頭上，我看過行政部門的人要學生也叫他們『老師』，可他們就不是啊...這樣會引起某些老師反感也不意外」。（編輯：王柏文）