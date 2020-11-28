面試被要求「英文應答」！求職男抱怨沒先講　全程回台語

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

面試被要求「英文應答」！求職男抱怨沒先講　全程回台語

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-28 13:55:50

面試
▲有網友透露友人在面試時被要求英文應答，但因為沒事先通知，所以賭氣全程回答台語。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試現場所展現的態度也是重要關鍵。有時候即便臨場提出一些要求，求職者多半會當作是考驗隨機應變的能力，全力以赴。但也有人反其道而行，就有網友透露自己朋友親身經驗，在面試時被要求用英文應答，結果他朋友抱怨沒先說，索性全程用台語回答，最後面試當然也沒上。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在PTT發文回應「真的有人面試時敢嗆面試官嗎」討論串，並分享友人的親身經驗。原PO表示，他朋友去面試時，公司在求職網上並未要求英語能力，更沒說現場會需要英語應答，結果面試當天面試官卻用英文提問，並要求原PO友人以英文回答。
原PO友人覺得很不開心，抱怨對方沒事先說明，索性全程回以台語，呈現英語台語雙聲道的雞同鴨講微妙場面。結果面試當然沒上，但原PO友人卻認為很爽，好像是出了一口氣。
▲網友透露朋友面試時被要求英文應答，結果卻全程用台語回覆。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友透露朋友面試時被要求英文應答，結果卻全程用台語回覆。（圖／翻攝自批踢踢）
文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「浪費自己跟別人的時間，然後自爽？」、「英文爛可以直接跟面試官說，不見得沒機會錄取，畢竟該公司沒說明此需求，不是嗎」、「技能可以學，但態度沒法教」、「沒告訴你要英語面試，就是想測試你在沒準備的情況能講到什麼程度啊」、「面試時本來就有各種狀況，這樣也要不爽」、「英文不好也可以盡可能表達，這是一種態度」。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀