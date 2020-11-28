面試被要求「英文應答」！求職男抱怨沒先講 全程回台語
面試被要求「英文應答」！求職男抱怨沒先講 全程回台語
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 13:55:50
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試現場所展現的態度也是重要關鍵。有時候即便臨場提出一些要求，求職者多半會當作是考驗隨機應變的能力，全力以赴。但也有人反其道而行，就有網友透露自己朋友親身經驗，在面試時被要求用英文應答，結果他朋友抱怨沒先說，索性全程用台語回答，最後面試當然也沒上。
有網友在PTT發文回應「真的有人面試時敢嗆面試官嗎」討論串，並分享友人的親身經驗。原PO表示，他朋友去面試時，公司在求職網上並未要求英語能力，更沒說現場會需要英語應答，結果面試當天面試官卻用英文提問，並要求原PO友人以英文回答。原PO友人覺得很不開心，抱怨對方沒事先說明，索性全程回以台語，呈現英語台語雙聲道的雞同鴨講微妙場面。結果面試當然沒上，但原PO友人卻認為很爽，好像是出了一口氣。文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「浪費自己跟別人的時間，然後自爽？」、「英文爛可以直接跟面試官說，不見得沒機會錄取，畢竟該公司沒說明此需求，不是嗎」、「技能可以學，但態度沒法教」、「沒告訴你要英語面試，就是想測試你在沒準備的情況能講到什麼程度啊」、「面試時本來就有各種狀況，這樣也要不爽」、「英文不好也可以盡可能表達，這是一種態度」。（編輯：倪浩軒）