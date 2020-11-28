爽辦4張信用卡！他一看「額度低到羞辱」　內行秒懂關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，原PO提到最近又辦了一張電信聯名卡，收到信用卡之後看到額度，崩潰的說「真的超級傻眼的，居然只有1萬，會不會太誇張了？」直呼「我不懂，我手上持有的信用卡已經好幾個月，都溢繳，為什麼額度還會這麼低？」好奇詢問廣大鄉民「是因為接到銀行電話，跟他說在家人的公司上班的關係嗎？銀行是怕我薪轉是洗出來的，才給我很低的額度嗎？」
原PO苦嘆「真心覺得銀行信用卡額度很謎，有人能告訴我，為什麼我的電信聯名卡這麼低嗎？真的是氣到我想剪卡，這個額度有夠羞辱人的，好歹也給個基本的3萬吧！這麼低是能刷什麼」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「覺得還是要看銀行，每一家不太一樣」、「名下有不動產額度都很高」、「溢繳不影響」、「真的很謎」、「我剛開始工作額度也只有3萬，每個月刷個2000全額繳清，這樣過個半年一年，你聯徵上面有紀錄，要辦其他家或調額都很容易」。
不過，有內行網友指出「讓銀行知道在家人公司上班，會被認為是老闆家族，去卡版看就知道，銀行一般認為老闆是高風險客戶，額度會給得很保守」、「你在自家公司上班，薪水改領現的話，銀行根本拿你沒辦法，銀行會擔心，我覺得很正常」、「看公司大小間，去判斷穩定還款能力，在自家企業上班，等於自營商，對銀行而言是不穩定的收入」。（編輯：賴詠璿）